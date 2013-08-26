Настя Фрейдман
На сайте с 2 сентября 2012
Где вкусно поесть на ВВЦ?
спасибо, Ольга. может удастся что-нибудь еще найти кто знает
Где вкусно поесть на ВВЦ?
Наталья, здравствуйте! А можно контакты владельцев или пиар менеджера? Буду писать обзор о гастрономии на ВВЦ, завтра как раз еду туда смотреть что и как.
Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров
Все же Кетглас испанец))), родившийся в Аргентине.
Где вкусно поесть на ВВЦ?
Дмитрий Болотов- директор остерии) dmitry.bolotov@gmail.com
Где вкусно поесть на ВВЦ?
Надя, извините, перепутала имя. Спасибо.
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков
Спасибо, я пожалуй не откажусь )))
Кирилл, добрый день! Не буду поддерживать ваш тон и домысливать что вызвало такое умозаключение, просто скажу, что провела на ВДНХ много часов, отсматривая рестораны-кафе-киоски, в следующий раз обязательно вас приглашу, хорошего дня.