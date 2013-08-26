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НФ

Настя Фрейдман

На сайте с 2 сентября 2012

Комментарии5
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Посты2
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Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков

Кирилл, добрый день! Не буду поддерживать ваш тон и домысливать что вызвало такое умозаключение, просто скажу, что провела на ВДНХ много часов, отсматривая рестораны-кафе-киоски, в следующий раз обязательно вас приглашу, хорошего дня.

Где вкусно поесть на ВВЦ?

спасибо, Ольга. может удастся что-нибудь еще найти кто знает

Где вкусно поесть на ВВЦ?

Наталья, здравствуйте! А можно контакты владельцев или пиар менеджера? Буду писать обзор о гастрономии на ВВЦ, завтра как раз еду туда смотреть что и как.

Планы на осень: 17 новых кафе, ресторанов и баров

Все же Кетглас испанец))), родившийся в Аргентине.

Где вкусно поесть на ВВЦ?

Дмитрий Болотов- директор остерии) dmitry.bolotov@gmail.com

Где вкусно поесть на ВВЦ?

Надя, извините, перепутала имя. Спасибо.

Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков

Спасибо, я пожалуй не откажусь )))