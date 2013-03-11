Настя Фрейдман
На сайте с 2 сентября 2012
Гид The Village
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосковБабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.
Гид The Village
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков Бабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.
Рестораны
Планы на весну: 11 новых кафе, ресторанов и баровНебольшое кафе «The Сэндвич», загадочный проект WT4., кафе и бар George Best, московский «22.13» и сеть кофеен Lavazza Espression — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой весной.
Рестораны