Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков Бабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.