Милослав Чемоданов
На сайте с 3 сентября 2012
Граждане, считающие, что мы пишем всякий бред, я разрешаю вам не читать The Village)
Наверняка, как обычно, найдется немало желающих прочитать между строк поста Елены то, чего там нет. Поэтому, не дожидаясь комментариев, вставлю и свои пять копеек.
http://www.the-village.ru/village/blogs/situation-blog/160559-otvet
Вдогонку к компиляции выскажу и свое личное мнение.
мое мнение таково, что русский парень до неприличия избалован перенасыщенностью окружающего его пространства красивыми бабами, притом что сам он по мировым меркам на красавца обычно не тянет (да и сказать, что взамен он наделен другими необычайными достоинствами, тоже не то чтобы). Однако же, пользуясь спросом на свою персону, с малых лет играет в неограненный бриллиант и вообще склонен вести себя как м...дак. Я полностью сторонник того, чтобы наши телки выходили замуж за боготворящих их иностранцев и вообще рассеивались по миру, чтобы там наблюдался хоть какой-то баланс в отношении симпатичных парней и девушек, а то ж в ряде стран ну страшно взглянуть на баб, а у нас - красотка на красотке, а отношение - как к говну.
Всем счастья: почитали, подытожили
http://www.the-village.ru/village/city/city/146457-znakomstva-v-moskve-gde-kak-i-pochemu-net
продолжаем исправлять очепятки, извините нас
в общем, здоровья всем!
Мне кажется, я и люди, поливающие грязью Сашу, читали разный материал. Либо у них очень-очень странные представления о хорошем и плохом, о важном и второстепенном. Думал, что меня уже не удивить комментариями.
P.S. Прошу прощения за некоторую нелитературность высказывания - вся литературность ушла на пост.
Эх, все правда ж. Печалька.
Была бы я сейчас в родной Москве...
Если бы отношение было как к чему-то более ценному и требующему заботы.
Спасибо за отличное резюме) Для тех, кто не учил иностранный язык, или учил, но не выучил, настало самое подходящее время восполнить этот пробел.
Мне ещё очень интересно, откуда у людей столько свободного времени на то, чтобы оставить такое количество комментариев.
Вашими устами..)
бешенно плюсую. зажрался русский мужик. но бабы тоже хорошы-нет чтобы смыть косметику,облачиться в угии и толстовки,не мыть голову,и вообще вести себя понезависимей,так нет,шпильки,мини,салоны,маникюр.
это при том что на мужчин русскмх без боли иногда не взглянешь.
понятно откуда все это сопли и вздохи по британцам-один их среднестатистический стоит 10 наших элитных.
Мудак - это стиль жизни, от недостатка женского внимания мудак мудаком быть не перестанет, тут актуальнее даже "почему некоторым женщинам нравятся мудаки", а если мудаки не нравятся, то от них надо отдаляться, а не пытаться их изменить и т.п., ведь женщина вроде тоже имеет право выбирать... И да, хороших одиноких парней тоже достаточно, ну, во всяком случае, моего возраста (21 год). ИМХО.
Есть статистика? Какая была выборка? Состав генеральной совокупности?
Это было анкетирование? Опрос? Замеры?
Статистика - хорошая наука, но в руках каждого ценности не имеет... а в риторическом смысле почти всегда не имеет...
Толерантнее надо быть к пониманию сущности "русского парня"... В этом мире все относительно. Россия-матушка многогранна, чтобы такое утверждать!
И не забываем простые истины: не мир относится к человеку как к говну, а человек видит мир говном, а это у же диагноз, который нужно лечить!
Милослав, ваш комментарий, еще тем более ценен, так как исходит от мужчины
парень просто телочку зацепить хочет, очень толсто и банально...
Да уж, много таких "мечтательниц", но тут надо учесть, что и наши девшуки воспитывались в тех же условиях, с теми же ценностями. Ты пойди, скажи иностранцу: что-то шубка моя прохудилась, а у Ленки новая давно. Среднестатистический европейский мужчина на тебя странно посмотрит и напомнит о том, что свою часть счета за свет ты еще не оплатила. Это не относится к мужчинам за 50-т у которых все есть (по нашим меркам), кроме жены и детей. Тут они тебе и шубу и домик и путешествия. Вот только на этом моменте нашим девушкам перестает хватать впечатлений и развлечений, которые не предусмотрены тихой провинципальной пенсионерской жизнью.
Все по-честному написано. Но не забываем тот факт, что это мы вас к такому приучили.
по любому все 48 раз лакнули барышни
Милослав, вы поразительно прекрасны. Я вот только-только вернулась в Москву после месяца в Финляндии: да там просто залежи мужчин от 30 до 45 лет (которые выглядят не хуже 30-летних), которые ни разу не были женаты и очень хотят семью! Там такая конкуренция за девушек, прям диву даешься! Сколько лет уже наблюдаю во время поездок туда: самые типичные пары - высокий красивый блондин, катящий коляску и ведущий еще одного ребенка за руку, а рядом - его жена вполне средней внешности. С мороженным.
У меня несколько знакомых 55-летних финнов и шведов (в основном - преподаватели моей сестры из универа). Выглядят потрясающе, и "тихой пенсионерской" жизни с такими мужчинами точно бояться не стоит :) Многие из них гораздо активнее, чем многие российские 30-летние.
Мне интересно где вы нашли эти самые "мировые мерки красоты", по которым русский парень не тянет. Это самобичевание или человек с именем Милослав не олицетворяет себя с "русским парнем"? Поляки кстати всегда отличались батхертом по отношению к русским парням :) Итак, я думаю, вы все таки сообразите, что красота понятие из разряда мероприятий типа "Мисс вселенная" , а в проекции на целую нацию еще и попахивает русофобией, я бы даже сказал śmierdzi :) Если же брать к примеру спорт, то последняя олимпиада убедительно показывает, что русские мужчины весьма хорошо физически развиты, регулярные чемпионаты мира по программированию говорят о том, что русские еще вдобавок к этому и весьма умны, так как всегда в них побеждают, а вся история государства российского говорит о том, что у наших мужчин еще и выдающиеся морально-волевые качества. Вообщем обощение - неправильный и стереотипный подход. Так можно сказать про иностранцев - на основе стереотипов, что они жадные, скучные и не способны на поступки. А уж какими они бывают м...ками, это достаточно посмотреть на то, как потом несчастные женщины разводящиеся с ними не могут получить своих детей.
Вы, наверное, вымышленный персонаж) Абсолютно согласна!
Я думаю, что вместо того чтобы тратить время попусту в ваши 35 просиживая по подобным форумам, пора уже не вылезать из шпилек, (мини уже не стоит) салонов и маникюров. А то еще пару лет и можно смело не то что голову не мыть и в толстовке ходить, но и зубы не чистить :)
Насчет иностранцев - это личное дело каждой. Ну и девушки, конечно, не идеальны.
Ну вы сравнили олимпийскую сборную с простыми обывателями!
Достаточно пройтись по улицам Стокгольма, чтобы осознать - в целом там мужчины выглядят гораздо более ухоженными и спортивными, чем в той же Москве. Согласитесь, мы все ориентируемся на собственный опыт, а не только на официальную статистику. И если я выхожу из подъезда в спальном районе шведского города, а затем - российского, я невольно сравниваю тех мужчин, что вижу вокруг в том и другом случае.
И насчет русских женщин, которые при разводе теряют детей - если вы не в курсе, в России это явление процветыет пышным цветом среди богатых мужчин (самый яркий пример - Ольга Слуцкер, бывшая жена сенатора).
Мне кажется в России мужчины очень сильно меняются. Сейчас даже у молодежи в моде здоровый образ жизни. Очень много моих знакомых занимается спортом, ходит в фитнесс-клубы. В конце концов это становится нормой и неотъемлемым атрибутом жизни, хотя еще в 90ых никто и не знал про фитнесс-центры. Очень быстро увеличивается количество велосипедистов. Пора уже делать отдельные от тротуара велодорожки как в Германии. Дайте русским людям еще лет 20 и увидите, они не будут ничем отличаться от европейцев. Москва не сразу строилась. А по поводу Ольги Слуцкер - это обусловлено тем, что все таки муж у нее имеет большое влияние, обычно же у нас такого не бывает. А про ту же самую Финляндию, я читал абсолютно идиотские истории, вроде того, что забирали детей у русских родителей в детские дома, на основании абсолютно надуманных предлогов. И при разводе они всегда будут на стороне своих граждан, русские для них второй сорт.
"Дайте русским людям еще лет 20 и увидите, они не будут ничем отличаться от европейцев. Москва не сразу строилась"
Я верю, что так и будет. Правда. Но только женщины, которые уже сейчас хотят создать семью, не могут столько ждать :)
Ох, у нас тоже таких историй хватает - наверняка вы слышали вот про эту нашумевшую http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE. Мои русские друзья, которые живут в Финляндии, говорят, что по нашему ТВ некорректно такие истории (с русскими женами финских мужей) преподносят. Кому верить - неизвестно.
Простите, ссылку некликабельную вставила. Я про "новгородское дело" говорила, если что.
Поддерживаю! +1! :)
жмотность европейских молодых мужчин преувеличена =)
да. я умиляюсь каждый раз видя такое))
Ахах, 73 плюса поставили. Видать, сияющие в посте комплименты дороже вашего нелитературного стиля. И всё равно, что вы их телками называете.
серегй, что за аргументы? вам про реальность на улице, а вы про олимпиады и историю государства российского... смешно!
"Разреши мне, разреши, разреши мне ради бога..." )))
Пришлите, пожалуйста, разрешение на официальном бланке организации, с подписями и печатами, по почте, заказным письмом с уведомлением. Сами понимаете, в эпоху запретов каждое разрешение нужно документально подтвердить.
"что мы пишем всякий бред, я разрешаю вам не читать"
Все настолько плохо, что вы решили признаться в обмен на то, чтобы недовольные ушли? А если нам не нравится какая-то часть материалов, то что тогда делать?
Опять-таки, если вы апеллируете к афоризму "не читайте советских газет", то в данном случае в роли "советской газеты" которую "не нужно читать" выступаете как раз вы.
Да вот последнее время все реже этим занимаюсь...
вы свои комментарии вообще читали, остроумные вы наши?)