Любовь в школьных коридорах: Учитель литературы — о возвращении выпускного сочинения На этой неделе в российских школах впервые за пять лет писали выпускное сочинение. Учитель литературы Сергей Волков — о том, зачем вновь понадобилось сочинение и оказались ли готовы к нему школьники