Милослав Чемоданов
На сайте с 3 сентября 2012
Комментарий
Оскорбление или нет? Лингвисты расставляют точки над «тёлочками» The Village попросил двух лингвистов — мужчину и женщину — объяснить, можно ли считать оскорбительным слово «тёлочки» в отношении девушек
Комментарий
Оскорбление или нет? Лингвисты расставляют точки над «тёлочками» The Village попросил двух лингвистов — мужчину и женщину — объяснить, можно ли считать оскорбительным слово «тёлочки» в отношении девушек
Планы на сезон
10 книг на веснуКниги о космосе, «Твиттере», войне, говорящих животных и вечных вопросах, которые только-только вышли или вот-вот появятся в наших книжных — в обзоре Лизы Биргер
Планы на сезон
10 книг на весну Книги о космосе, «Твиттере», войне, говорящих животных и вечных вопросах, которые только-только вышли или вот-вот появятся в наших книжных — в обзоре Лизы Биргер
Планы на сезон
7 новых выставок весныМарк Шагал и Оскар Рабин, Макаревич и Елагина, финалисты «Инновации» и испанская модная фотография среди важных выставок весны
Планы на сезон
7 новых выставок весны Марк Шагал и Оскар Рабин, Макаревич и Елагина, финалисты «Инновации» и испанская модная фотография среди важных выставок весны
Планы на сезон
19 новых фильмов весныМстители и Безумный Макс, Золушка и Чикатило — среди героев ожидаемых картин сезона в российском прокате
Планы на сезон
19 новых фильмов весны Мстители и Безумный Макс, Золушка и Чикатило — среди героев ожидаемых картин сезона в российском прокате
Галереи
Блинный бум в снимках InstagramCоциальную сеть Instagram атаковали снимки блинов: так россияне встречают масленичную неделю
Галереи
Блинный бум в снимках Instagram Cоциальную сеть Instagram атаковали снимки блинов: так россияне встречают масленичную неделю
Галереи
Жертвы талого льда на снимках InstagramГорожане и их автомобили продолжают балансировать на обледенелых улицах. Мы собрали снимки пострадавших от гололёда
Галереи
Жертвы талого льда на снимках Instagram Горожане и их автомобили продолжают балансировать на обледенелых улицах. Мы собрали снимки пострадавших от гололёда
Итоги года 2014
Победители читательского голосования «Итоги года — 2014»Самые лучшие и важные события, места и тенденции года, выбранные читателями The Village
Итоги года 2014
Победители читательского голосования «Итоги года — 2014» Самые лучшие и важные события, места и тенденции года, выбранные читателями The Village
Итоги года 2014
Голосование читателей The Village: Третий этапВ последнем круге голосования решается судьба двух номинаций: «Новое место» и «Новый сериал»
Итоги года 2014
Голосование читателей The Village: Третий этап В последнем круге голосования решается судьба двух номинаций: «Новое место» и «Новый сериал»
Гид The Village
25 хороших книг, вышедших в 2014-мМайкл Каннингем, Донна Тартт, Ричард Форд — Лиза Биргер выбрала 25 книг, способных составить хорошую компанию в новогодние каникулы
Гид The Village
25 хороших книг, вышедших в 2014-м Майкл Каннингем, Донна Тартт, Ричард Форд — Лиза Биргер выбрала 25 книг, способных составить хорошую компанию в новогодние каникулы
Фоторепортаж
Как Москва справляется с неожиданным декабрьским снегомМосква против стихии в снимках фотографа The Village Ивана Анисимова
Фоторепортаж
Как Москва справляется с неожиданным декабрьским снегом Москва против стихии в снимках фотографа The Village Ивана Анисимова
Гид The Village
15 хороших сериалов, вышедших в 2014-мБратья Коэны, Сэм Мендес, Стивен Содерберг и Стивен Спилберг в числе создателей лучших сериалов года
Гид The Village
15 хороших сериалов, вышедших в 2014-м Братья Коэны, Сэм Мендес, Стивен Содерберг и Стивен Спилберг в числе создателей лучших сериалов года
Итоги года 2014
8 событий года: От триумфа в Сочи до краха рубля Инфляция, Олимпиада, Крым и чудовищное крушение в метро — чем нам запомнился 2014-й
Итоги года 2014
8 событий года: От триумфа в Сочи до краха рубля Инфляция, Олимпиада, Крым и чудовищное крушение в метро — чем нам запомнился 2014-й
Итоги года 2014
Голосование читателей The Village: Второй этапВместе с читателями The Village выбирает всё лучшее и самое важное в 2014 году: cчастливые моменты и потрясения, новые бары и магазины, фестивали и такси-сервисы, гаджеты и сериалы
Итоги года 2014
Голосование читателей The Village: Второй этап Вместе с читателями The Village выбирает всё лучшее и самое важное в 2014 году: cчастливые моменты и потрясения, новые бары и магазины, фестивали и такси-сервисы, гаджеты и сериалы
Что нового
Глава концертного агентства Сергей Мельников — о Мадонне, Radiohead и возвращении концертовКому нужны срывы концертов, насколько подорожают билеты из-за падения рубля и при чём тут Крым и геи, Милослав Чемоданов обсудил с главой концертного агентства «Мельница»
Что нового
Глава концертного агентства Сергей Мельников — о Мадонне, Radiohead и возвращении концертов Кому нужны срывы концертов, насколько подорожают билеты из-за падения рубля и при чём тут Крым и геи, Милослав Чемоданов обсудил с главой концертного агентства «Мельница»
Итоги года 2014
Как за год изменился транспорт в МосквеWi-Fi в метро, рост цен на авиабилеты, перезагрузка знакомых улиц — мы собрали 8 самых значительных изменений в вопросах перемещения по городу и миру, произошедших за год
Итоги года 2014
Как за год изменился транспорт в Москве Wi-Fi в метро, рост цен на авиабилеты, перезагрузка знакомых улиц — мы собрали 8 самых значительных изменений в вопросах перемещения по городу и миру, произошедших за год
Итоги года 2014
8 впечатляющих акций годаКак люди обливались водой, рисовали Путина и отрезали уши — мы собрали в одном посте акции, которыми запомнится уходящий год
Итоги года 2014
8 впечатляющих акций года Как люди обливались водой, рисовали Путина и отрезали уши — мы собрали в одном посте акции, которыми запомнится уходящий год
Галереи
Ажиотаж в российских магазинах в снимках InstagramПадение рубля вызвало нешуточный бум в промтоварных магазинах: люди стремятся купить как можно больше до очередного роста цен. Мы собрали снимки пользователей Instagram из горячих точек
Галереи
Ажиотаж в российских магазинах в снимках Instagram Падение рубля вызвало нешуточный бум в промтоварных магазинах: люди стремятся купить как можно больше до очередного роста цен. Мы собрали снимки пользователей Instagram из горячих точек
Гид The Village
48 хороших фильмов, вышедших в 2014 годуДэвид Финчер, Вуди Аллен, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лоренс, Мэттью Макконахи, Мерил Стрип и Марион Котийяр — мы отобрали 48 киноудач 2014 года
Гид The Village
48 хороших фильмов, вышедших в 2014 году Дэвид Финчер, Вуди Аллен, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лоренс, Мэттью Макконахи, Мерил Стрип и Марион Котийяр — мы отобрали 48 киноудач 2014 года
Планы на сезон
18 новых сериалов зимыПриквел «Во все тяжкие», ремейк «12 обезьян», космический триллер режиссёра «Остаться в живых», сериалы Копполы и лемура из «Мадагаскара» в числе ожидаемых новинок сезона
Планы на сезон
18 новых сериалов зимы Приквел «Во все тяжкие», ремейк «12 обезьян», космический триллер режиссёра «Остаться в живых», сериалы Копполы и лемура из «Мадагаскара» в числе ожидаемых новинок сезона
Прямая речь
Любовь в школьных коридорах: Учитель литературы — о возвращении выпускного сочиненияНа этой неделе в российских школах впервые за пять лет писали выпускное сочинение. Учитель литературы Сергей Волков — о том, зачем вновь понадобилось сочинение и оказались ли готовы к нему школьники
Прямая речь