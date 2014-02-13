Настя Григорьева
На сайте с 12 сентября 2012
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 3)
Мамочки, неужели вы правда думаете, что Аршавин кому-то там что-то был должен? О_о
Квартира недели (Москва)
Я б жил
Будапешт в марте
Как я понимаю, под замком Дракулы в Будапеште имеют ввиду замок Вайдахуняд. Он был спроектирован архитектором из копий элементов других замков, один из которых Замок Корвинов в Трансильвании, в котором в плену держали свергнутого Цепеша.
Замок Бран, который тоже находится в Трансильвании и который принято считать "настоящим замком Дракулы", имеет малое отношение к господарю Цепешу. Нет никаких доказательств, что он там жил.
Замок Дракулы находится в Трансильвании, это Вам в другую страну надо