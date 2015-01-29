Настя Григорьева
На сайте с 12 сентября 2012
Галереи
Крещенские купания в снимках InstagramЛедяные кресты, купели и красная икра с водкой — The Village изучил снимки россиян с крещенских купаний
Галереи
Крещенские купания в снимках Instagram Ледяные кресты, купели и красная икра с водкой — The Village изучил снимки россиян с крещенских купаний
Лайфхак
Как выучить язык, правильно тратить и хорошо питатьсяСпециалисты в разных областях делятся опытом и советами
Лайфхак
Как выучить язык, правильно тратить и хорошо питаться Специалисты в разных областях делятся опытом и советами
Личный опыт
Как провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег10 захватывающих историй об отношениях с деньгами
Личный опыт
Как провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег 10 захватывающих историй об отношениях с деньгами
Предприниматели
10 вдохновляющих историй успехаОснователи «Даблби», The Locals и Burger Heroes, хозяин крупнейшей сети вейпшопов и другие успешные люди
Предприниматели
10 вдохновляющих историй успеха Основатели «Даблби», The Locals и Burger Heroes, хозяин крупнейшей сети вейпшопов и другие успешные люди
Личный счёт
На что живут стюардессы, матери-одиночки, продавцы ЦУМа и другиеЛюди разных профессий рассказывают, сколько они зарабатывают и как тратят деньги
Личный счёт
На что живут стюардессы, матери-одиночки, продавцы ЦУМа и другие Люди разных профессий рассказывают, сколько они зарабатывают и как тратят деньги
Детский вопрос
Стоит ли баловать ребёнка?Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
Стоит ли баловать ребёнка? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Фоторепортаж
Любовь к самокопанию: Масштабные ремонтные работы в центре МосквыThe Village прогулялся по центральным столичным улицам и понаблюдал за тем, как там продвигаются работы по благоустройству
Фоторепортаж
Любовь к самокопанию: Масштабные ремонтные работы в центре Москвы The Village прогулялся по центральным столичным улицам и понаблюдал за тем, как там продвигаются работы по благоустройству
Итоги года 2015
Победители читательского голосования «Итоги года — 2015»Самые важные события, места и тенденции года, выбранные читателями The Village
Итоги года 2015
Победители читательского голосования «Итоги года — 2015» Самые важные события, места и тенденции года, выбранные читателями The Village
Итоги года 2015
Итоги 2015 года: Голосование читателей The VillageThe Village вместе со своими читателями выбирает всё самое важное в уходящем 2015 году: запреты и закрытия, сериалы и места, героев и выставки
Итоги года 2015
Итоги 2015 года: Голосование читателей The Village The Village вместе со своими читателями выбирает всё самое важное в уходящем 2015 году: запреты и закрытия, сериалы и места, героев и выставки
Есть вопрос
Дезинфицируют ли общественный транспорт?Редакция The Village продолжает отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Дезинфицируют ли общественный транспорт? Редакция The Village продолжает отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Фоторепортаж
«Ещё не открывшееся пространство»: Как художники и артисты заняли дом в центре МосквыFurfur побывал в московском сквоте, который ни в чем не уступает своим берлинским аналогам
Фоторепортаж
«Ещё не открывшееся пространство»: Как художники и артисты заняли дом в центре Москвы Furfur побывал в московском сквоте, который ни в чем не уступает своим берлинским аналогам
Есть вопрос
Что делать, если на вас нападает собакаРедакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Что делать, если на вас нападает собака Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Рейсы недели
Каникулы в Бразилии, осенний Стамбул и Одесса в июнеКаждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Рейсы недели
Каникулы в Бразилии, осенний Стамбул и Одесса в июне Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Эксперимент
The Village ищет Красную площадь С помощью советов прохожих сотрудники редакции пытаются найти московские достопримечательности — МГУ, Красную площадь, Третьяковскую галерею, парк Горького и Artplay
Эксперимент
The Village ищет Красную площадь С помощью советов прохожих сотрудники редакции пытаются найти московские достопримечательности — МГУ, Красную площадь, Третьяковскую галерею, парк Горького и Artplay
Рейсы недели
Бюджетная Прибалтика, весенний Алтай и Кения летомКаждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Рейсы недели
Бюджетная Прибалтика, весенний Алтай и Кения летом Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
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Выставка фотографий Курта Кобейна, Best of Russia, двухлетие «Птички» и ещё 12 событий Мастер-класс Парфёнова, «Банные чтения», фестиваль Ханса Кристиана Андерсена и вечеринка Discipline среди заметных событий выходных
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«Однажды в Америке» на большом экране, книга про Хармса, лучшие снимки Conde Nast и ещё 16 событийВыставки еврейского авангарда и кроссовок Nike, готическая «Пика-Пика» и городской блошиный рынок среди заметных событий выходных
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«Однажды в Америке» на большом экране, книга про Хармса, лучшие снимки Conde Nast и ещё 16 событий Выставки еврейского авангарда и кроссовок Nike, готическая «Пика-Пика» и городской блошиный рынок среди заметных событий выходных
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Почему американо стоит дороже эспрессоРедакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
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Почему американо стоит дороже эспрессо Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
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Марина Абрамович в «Гараже», выставка бездомных кошек, фестиваль аниме и ещё 12 событийТанцы племени масаи на открытии выставки в Artplay, городской блошиный рынок и концерт OK Go среди заметных событий выходных
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