Ян Ванрит в Еврейском музее, кошки в «Новом Манеже», лыжная гонка и ещё 13 событий Возвращение бара Noor после каникул, концерт Die Antwoord, первый спектакль в «Электротеатре Станиславский» и день рождения ЦТИ «Фабрика» среди заметных событий выходных