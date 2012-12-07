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Дарья Богдан
На сайте с 3 декабря 2012
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Ризотто по-бородински с палтусомШеф-повар ресторана Uilliam's Уильям Ламберти рассказывает, как приготовить ризотто по-бородински с палтусом.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Ризотто по-бородински с палтусом Шеф-повар ресторана Uilliam's Уильям Ламберти рассказывает, как приготовить ризотто по-бородински с палтусом.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Грудки голубя с орехами кешью и полентойШеф-повар «Простых вещей» Алексей Айзен, в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить грудки голубя с тёплым зелёным салатом, орехами кешью и полентой.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Грудки голубя с орехами кешью и полентой Шеф-повар «Простых вещей» Алексей Айзен, в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить грудки голубя с тёплым зелёным салатом, орехами кешью и полентой.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдомНеделя фермерской птицы LavkaLavka продолжается, и сегодня шеф-повар «Булки» Олег Поздеев рассказывает о том, как приготовить гуся с яблоками и мёдом.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдом Неделя фермерской птицы LavkaLavka продолжается, и сегодня шеф-повар «Булки» Олег Поздеев рассказывает о том, как приготовить гуся с яблоками и мёдом.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: «Голубь ин Сальми»Концепт-шеф ресторана «барbontempi» в рамках Недель фермерской птицы LavkaLavka рассказывает, как приготовить типичное для итальянского региона Умбрия блюдо — «Голубь ин Сальми».
Рецепты шефов