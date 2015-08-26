Ольга Киселева
На сайте с 5 декабря 2012
Какая музыка играет в греческом ресторане Molon Lave
Странно это! Он у всех (или почти у всех) работает. Ну, если другие плейлисты тоже не будут открываться, пишите, буду кидать ссылки.
Спасибо вам за добрые слова!
Что подарить, когда все есть?
Билеты в театр, или еще куда
Инжир здесь дан как пример, вместо него можно использовать что угодно - сливы, вишню, яблоки, груши и так далее. Можно отталкиваться от трех направлений, в данном случае пряное (с вином), острое (с чили) и цитрусовое с травами (с апельсинами и розмарином), проявить фантазию и менять ингредиенты.