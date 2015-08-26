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Ольга Киселева

На сайте с 5 декабря 2012

Комментарии69
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Три варианта варенья: с перцем, вином и травами

Инжир здесь дан как пример, вместо него можно использовать что угодно - сливы, вишню, яблоки, груши и так далее. Можно отталкиваться от трех направлений, в данном случае пряное (с вином), острое (с чили) и цитрусовое с травами (с апельсинами и розмарином), проявить фантазию и менять ингредиенты. 

Какая музыка играет в греческом ресторане Molon Lave

Странно это! Он у всех (или почти у всех) работает. Ну, если другие плейлисты тоже не будут открываться, пишите, буду кидать ссылки. 

Спасибо вам за добрые слова! 

Что подарить, когда все есть?

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