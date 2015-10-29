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Ольга Киселева

На сайте с 5 декабря 2012

Комментарии69
Темы0
Посты414
Коротко0
The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы
Эксперимент

The Village ищет самые вкусные пельмени МосквыВместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных

Эксперимент

The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы Вместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных

Чем сёмга отличается от лосося?
Съесть вопрос
Чем сёмга отличается от лосося?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
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Чем сёмга отличается от лосося?
Съесть вопрос

Чем сёмга отличается от лосося? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола
Еда

Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего столаПовар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей

Еда

Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола Повар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей

Три варианта пунша на большую компанию
Бухучет

Три варианта пунша на большую компаниюШеф-бармен кафе «Юность» Иван Останков рассказывает, как приготовить три варианта пунша: прозрачный, абрикосовый и цитрусовый

Бухучет

Три варианта пунша на большую компанию Шеф-бармен кафе «Юность» Иван Останков рассказывает, как приготовить три варианта пунша: прозрачный, абрикосовый и цитрусовый

Пять праздничных коктейлей с игристым вином
Бухучет

Пять праздничных коктейлей с игристым виномБармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому

Бухучет

Пять праздничных коктейлей с игристым вином Бармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому

Как правильно макать пакетик чая?
Съесть вопрос
Как правильно макать пакетик чая?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
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Как правильно макать пакетик чая?
Съесть вопрос

Как правильно макать пакетик чая? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента
Гид The Village
«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента«Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть
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«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента
Гид The Village

«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента «Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть

Как приготовить горячую масалу, которая согреет зимой
Рецепты шефов
Как приготовить горячую масалу, которая согреет зимойОснователь кулинарной мастерской «Москва-Дели» Йоханн Ботт раскрывает секреты и делится двумя рецептами индийского напитка со специями
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Как приготовить горячую масалу, которая согреет зимой
Рецепты шефов

Как приготовить горячую масалу, которая согреет зимой Основатель кулинарной мастерской «Москва-Дели» Йоханн Ботт раскрывает секреты и делится двумя рецептами индийского напитка со специями

16 открытий ноября
Новое в Москве
16 открытий ноябряВторой ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
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16 открытий ноября
Новое в Москве

16 открытий ноября Второй ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы

Как правильно размораживать мясо?
Съесть вопрос
Как правильно размораживать мясо?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
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Как правильно размораживать мясо?
Съесть вопрос

Как правильно размораживать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

10 самых популярных коктейлей Москвы
Гид The Village

10 самых популярных коктейлей МосквыPedro Manhattan, Mandarin Smash, Clover Club, Toffee Sour и не только — The Village узнал, какие коктейли любят москвичи

Гид The Village

10 самых популярных коктейлей Москвы Pedro Manhattan, Mandarin Smash, Clover Club, Toffee Sour и не только — The Village узнал, какие коктейли любят москвичи

Как приготовить шоколадный торт без муки
Рецепты шефов
Как приготовить шоколадный торт без мукиБренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта
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Как приготовить шоколадный торт без муки
Рецепты шефов

Как приготовить шоколадный торт без муки Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта

Что такое «домашнее вино» в меню ресторана?
Съесть вопрос
Что такое «домашнее вино» в меню ресторана?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
3
Что такое «домашнее вино» в меню ресторана?
Съесть вопрос

Что такое «домашнее вино» в меню ресторана? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Как правильно готовить гхи
Как надо
Как правильно готовить гхиThe Village рассказывает о двух способах приготовления топлёного масла — современном и традиционном
3
Как правильно готовить гхи
Как надо

Как правильно готовить гхи The Village рассказывает о двух способах приготовления топлёного масла — современном и традиционном

Правда ли, что кофе раф придумали в Москве?
Съесть вопрос
Правда ли, что кофе раф придумали в Москве?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
18
Правда ли, что кофе раф придумали в Москве?
Съесть вопрос

Правда ли, что кофе раф придумали в Москве? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Почему четверг — рыбный день?
Съесть вопрос
Почему четверг — рыбный день?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
10
Почему четверг — рыбный день?
Съесть вопрос

Почему четверг — рыбный день? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Три варианта пенерли
Рецепты шефов
Три варианта пенерлиШеф-повар кафе «Хачапурия» Григорий Менешян рассказывает, как приготовить пенерли с тыквой и зеленью, с говядиной и сванской солью, а также с форелью и тархуном в сливочном соусе
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Три варианта пенерли
Рецепты шефов

Три варианта пенерли Шеф-повар кафе «Хачапурия» Григорий Менешян рассказывает, как приготовить пенерли с тыквой и зеленью, с говядиной и сванской солью, а также с форелью и тархуном в сливочном соусе

15 открытий октября
Новости ресторанов
15 открытий октябряДве кофейни Camera Obscura, пивной бар Дмитрия Левицкого, продуктовая лавка, ресторан владельца Friends Forever и новые кафе на Даниловском рынке — в нашем ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
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15 открытий октября
Новости ресторанов

15 открытий октября Две кофейни Camera Obscura, пивной бар Дмитрия Левицкого, продуктовая лавка, ресторан владельца Friends Forever и новые кафе на Даниловском рынке — в нашем ежемесячном обзоре новых открытий Москвы

Правда ли, что, выпивая алкоголь мелкими глотками, пьянеешь быстрее?
Съесть вопрос
Правда ли, что, выпивая алкоголь мелкими глотками, пьянеешь быстрее?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
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Правда ли, что, выпивая алкоголь мелкими глотками, пьянеешь быстрее?
Съесть вопрос

Правда ли, что, выпивая алкоголь мелкими глотками, пьянеешь быстрее? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Три вегетарианские пиццы
Рецепты шефов
Три вегетарианские пиццыШеф-повар кафе КМ20 Иван Дубков рассказывает, как приготовить пиццу на «чёрном» тесте с овощами, на классическом со шпинатом и на «розовом» с грибами
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Три вегетарианские пиццы
Рецепты шефов

Три вегетарианские пиццы Шеф-повар кафе КМ20 Иван Дубков рассказывает, как приготовить пиццу на «чёрном» тесте с овощами, на классическом со шпинатом и на «розовом» с грибами

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