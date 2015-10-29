Ольга Киселева
На сайте с 5 декабря 2012
Эксперимент
The Village ищет самые вкусные пельмени МосквыВместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных
Эксперимент
The Village ищет самые вкусные пельмени Москвы Вместе с шеф-поваром ресторана «Кафе Пушкинъ» мы обошли десять кафе и ресторанов и узнали, как приготовить идеальный фарш и почему замороженные пельмени лучше обычных
Съесть вопрос
Чем сёмга отличается от лосося?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Чем сёмга отличается от лосося? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Еда
Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего столаПовар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей
Еда
Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола Повар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей
Бухучет
Три варианта пунша на большую компаниюШеф-бармен кафе «Юность» Иван Останков рассказывает, как приготовить три варианта пунша: прозрачный, абрикосовый и цитрусовый
Бухучет
Три варианта пунша на большую компанию Шеф-бармен кафе «Юность» Иван Останков рассказывает, как приготовить три варианта пунша: прозрачный, абрикосовый и цитрусовый
Бухучет
Пять праздничных коктейлей с игристым виномБармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому
Бухучет
Пять праздничных коктейлей с игристым вином Бармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому
Съесть вопрос
Как правильно макать пакетик чая?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Как правильно макать пакетик чая? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Гид The Village
«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента«Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть
Гид The Village
«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента «Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть
Рецепты шефов
Как приготовить горячую масалу, которая согреет зимойОснователь кулинарной мастерской «Москва-Дели» Йоханн Ботт раскрывает секреты и делится двумя рецептами индийского напитка со специями
Рецепты шефов
Как приготовить горячую масалу, которая согреет зимой Основатель кулинарной мастерской «Москва-Дели» Йоханн Ботт раскрывает секреты и делится двумя рецептами индийского напитка со специями
Новое в Москве
16 открытий ноябряВторой ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
Новое в Москве
16 открытий ноября Второй ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
Съесть вопрос
Как правильно размораживать мясо?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Как правильно размораживать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Гид The Village
10 самых популярных коктейлей МосквыPedro Manhattan, Mandarin Smash, Clover Club, Toffee Sour и не только — The Village узнал, какие коктейли любят москвичи
Гид The Village
10 самых популярных коктейлей Москвы Pedro Manhattan, Mandarin Smash, Clover Club, Toffee Sour и не только — The Village узнал, какие коктейли любят москвичи
Рецепты шефов
Как приготовить шоколадный торт без мукиБренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта
Рецепты шефов
Как приготовить шоколадный торт без муки Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта
Съесть вопрос
Что такое «домашнее вино» в меню ресторана?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Что такое «домашнее вино» в меню ресторана? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Как надо
Как правильно готовить гхиThe Village рассказывает о двух способах приготовления топлёного масла — современном и традиционном
Как надо
Как правильно готовить гхи The Village рассказывает о двух способах приготовления топлёного масла — современном и традиционном
Съесть вопрос
Правда ли, что кофе раф придумали в Москве?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Правда ли, что кофе раф придумали в Москве? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Почему четверг — рыбный день?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Почему четверг — рыбный день? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Рецепты шефов
Три варианта пенерлиШеф-повар кафе «Хачапурия» Григорий Менешян рассказывает, как приготовить пенерли с тыквой и зеленью, с говядиной и сванской солью, а также с форелью и тархуном в сливочном соусе
Рецепты шефов
Три варианта пенерли Шеф-повар кафе «Хачапурия» Григорий Менешян рассказывает, как приготовить пенерли с тыквой и зеленью, с говядиной и сванской солью, а также с форелью и тархуном в сливочном соусе
Новости ресторанов
15 открытий октябряДве кофейни Camera Obscura, пивной бар Дмитрия Левицкого, продуктовая лавка, ресторан владельца Friends Forever и новые кафе на Даниловском рынке — в нашем ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
Новости ресторанов
15 открытий октября Две кофейни Camera Obscura, пивной бар Дмитрия Левицкого, продуктовая лавка, ресторан владельца Friends Forever и новые кафе на Даниловском рынке — в нашем ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
Съесть вопрос
Правда ли, что, выпивая алкоголь мелкими глотками, пьянеешь быстрее?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Правда ли, что, выпивая алкоголь мелкими глотками, пьянеешь быстрее? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Рецепты шефов
Три вегетарианские пиццыШеф-повар кафе КМ20 Иван Дубков рассказывает, как приготовить пиццу на «чёрном» тесте с овощами, на классическом со шпинатом и на «розовом» с грибами
Рецепты шефов