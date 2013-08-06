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Кристина Фарберова

На сайте с 16 мая 2013

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Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы

Самая лучшая шаурма в Новосибирске, в кафе Денер на Ленина

Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы

по-видимому, автор затронул животрепещущую тему.
да, пробую шаурму-шаверму за границей, в городах, в которых приходится бывать, но в Новосибирске в "Дяде Дёнер" лучшее, что мне приходилось есть.

Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы

"пробую шаурму-шаверму за границей"

Лучшая, что попадалась, была в Каире. Около 50 р на наши деньги. По сравнению с Мск - есть мясо, и нормальное такое мясо - со вкусом. Сама шаварма - толще раза в полтора. Плюс прилагается салатик с остро-маринованными овощами и стакан холодной воды, чтобы все это запить. Нормальный такой обед.

Правда, было это ДО известных событий.