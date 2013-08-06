Кристина Фарберова
На сайте с 16 мая 2013
Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы
по-видимому, автор затронул животрепещущую тему.
по-видимому, автор затронул животрепещущую тему.
да, пробую шаурму-шаверму за границей, в городах, в которых приходится бывать, но в Новосибирске в "Дяде Дёнер" лучшее, что мне приходилось есть.
Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы
"пробую шаурму-шаверму за границей"
Лучшая, что попадалась, была в Каире. Около 50 р на наши деньги. По сравнению с Мск - есть мясо, и нормальное такое мясо - со вкусом. Сама шаварма - толще раза в полтора. Плюс прилагается салатик с остро-маринованными овощами и стакан холодной воды, чтобы все это запить. Нормальный такой обед.
Правда, было это ДО известных событий.
Самая лучшая шаурма в Новосибирске, в кафе Денер на Ленина