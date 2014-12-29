Кристина Фарберова
На сайте с 16 мая 2013
Секретная карта
10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцыThe Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Берлин, без Бранденбургских ворот и клуба Berghain
Секретная карта
10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Берлин, без Бранденбургских ворот и клуба Berghain
Эксперимент
Плохого не посоветуют: Редакция The Village неделю слушается мамПомириться с бывшим мужем, молиться по утрам, пить водку с чаем и рассказывать о себе маме почаще — в преддверии 8 Марта сотрудники The Village попробовали хотя бы неделю жить по советам своих мам
Эксперимент
Плохого не посоветуют: Редакция The Village неделю слушается мам Помириться с бывшим мужем, молиться по утрам, пить водку с чаем и рассказывать о себе маме почаще — в преддверии 8 Марта сотрудники The Village попробовали хотя бы неделю жить по советам своих мам
Секретная карта
10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцыThe Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Тель-Авив, без рынка Кармель и бульвара Ротшильда
Секретная карта
10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Тель-Авив, без рынка Кармель и бульвара Ротшильда
Эксперимент
Одиночество в Сити: Сотрудники The Village ищут для себя возлюбленныхВ преддверии Дня всех влюблённых редакция The Village испытала на себе несколько верных и экспериментальных способов романтических знакомств
Эксперимент
Одиночество в Сити: Сотрудники The Village ищут для себя возлюбленных В преддверии Дня всех влюблённых редакция The Village испытала на себе несколько верных и экспериментальных способов романтических знакомств
Эксперимент
Русью пахнет: Эксперт оценивает российские и белорусские сыры Кубанский с плесенью, гомельская рикотта и алтайский эмменталь — The Village попросил эксперта-сомелье оценить, насколько они похожи на оригинал
Эксперимент
Русью пахнет: Эксперт оценивает российские и белорусские сыры Кубанский с плесенью, гомельская рикотта и алтайский эмменталь — The Village попросил эксперта-сомелье оценить, насколько они похожи на оригинал
Секретная карта
10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцыThe Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Будапешт, без гуляша, руинных баров и проспекта Андраши
Секретная карта
10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Будапешт, без гуляша, руинных баров и проспекта Андраши
Город
Танатотерапевт и психолог объясняют, как научиться не бояться смертиThe Village узнал, что такое теория управления ужасом, почему нужно учиться умирать и как сформировать позитивное отношение к смерти
Город
Танатотерапевт и психолог объясняют, как научиться не бояться смерти The Village узнал, что такое теория управления ужасом, почему нужно учиться умирать и как сформировать позитивное отношение к смерти
Секретная карта
10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцыThe Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Бангкок, без статуй Будды и массажных салонов
Секретная карта
10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Бангкок, без статуй Будды и массажных салонов
Эксперимент
10 оттенков серого: В каком районе Москвы самый грязный воздухРедакция The Village развесила 10 простыней в разных частях города — от Беговой до Щелковского шоссе — и узнала, где хуже всего жить и дышать
Эксперимент
10 оттенков серого: В каком районе Москвы самый грязный воздух Редакция The Village развесила 10 простыней в разных частях города — от Беговой до Щелковского шоссе — и узнала, где хуже всего жить и дышать
Город
Как арт-парк «Никола-Ленивец» будет работать без инвестораПроект «Никола-Ленивец» лишился управляющей компании и главного инвестора — The Village узнал, что теперь будет с ленивыми зиккуратами, фестивалем «Архстояние» и деревенскими жителями
Город
Как арт-парк «Никола-Ленивец» будет работать без инвестора Проект «Никола-Ленивец» лишился управляющей компании и главного инвестора — The Village узнал, что теперь будет с ленивыми зиккуратами, фестивалем «Архстояние» и деревенскими жителями
Секретная карта
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
Секретная карта
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
Секретная карта
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцыThe Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
Секретная карта
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
Как у них
Жители разных стран — о том, как пережить кризис, найти любовь и научиться понимать близких The Village собрал самые интересные материалы из рубрики «Как у них»
Как у них
Жители разных стран — о том, как пережить кризис, найти любовь и научиться понимать близких The Village собрал самые интересные материалы из рубрики «Как у них»
Что нового
Психотерапевт, криминальный журналист и кардиолог — о тенденциях в профессиональной деятельностиThe Village вспоминает лучшие материалы рубрики «Что нового?»
Что нового
Психотерапевт, криминальный журналист и кардиолог — о тенденциях в профессиональной деятельности The Village вспоминает лучшие материалы рубрики «Что нового?»
Эксперимент
Ищем самое быстрое такси, готовим из российских продуктов и пытаемся устроиться на нормальную работуThe Village собрал свои самые интересные эксперименты за год
Эксперимент
Ищем самое быстрое такси, готовим из российских продуктов и пытаемся устроиться на нормальную работу The Village собрал свои самые интересные эксперименты за год
Иностранный опыт
Как сделать бесплатным общественный транспорт, построить кладбище для лесбиянок и дать городам светThe Village собрал самые интересные примеры иностранного опыта
Иностранный опыт
Как сделать бесплатным общественный транспорт, построить кладбище для лесбиянок и дать городам свет The Village собрал самые интересные примеры иностранного опыта
Есть вопрос
Почему русские не улыбаются, опасны ли ванны с шампанским и где съесть собаку?Весь год мы с помощью экспертов отвечали на самые странные вопросы горожан
Есть вопрос
Почему русские не улыбаются, опасны ли ванны с шампанским и где съесть собаку? Весь год мы с помощью экспертов отвечали на самые странные вопросы горожан
Личный опыт
Каково носить хиджаб в Москве, жить в психдиспансере и делать бизнес на смене полаThe Village собрал самые интересные примеры личного опыта за год
Личный опыт
Каково носить хиджаб в Москве, жить в психдиспансере и делать бизнес на смене пола The Village собрал самые интересные примеры личного опыта за год
Глядим оба
The Village сравнивает реальный 2015-й и то, как выглядел этот год в фильме «Назад в будущее — 2»25 лет назад авторы фильма перенесли действие в 2015-й: там носили кроссовки c автошнуровкой и передвигались на летающих скейтах. The Village выясняет, похоже ли будущее Роберта Земекиса на нашу жизнь
Глядим оба
The Village сравнивает реальный 2015-й и то, как выглядел этот год в фильме «Назад в будущее — 2» 25 лет назад авторы фильма перенесли действие в 2015-й: там носили кроссовки c автошнуровкой и передвигались на летающих скейтах. The Village выясняет, похоже ли будущее Роберта Земекиса на нашу жизнь
Город
Итоги-2014: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)Одалиска, русский космизм, Шалтай-Болтай и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2014 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря
Город