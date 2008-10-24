Адель
На сайте с 11 марта 2008
Рецепты читателей
Съедобный мирКарл Уорнер, известный австралийский фотограф, работающий в Лондоне делает необычные фотографии, а именно его фото состоят из различных пищевых продуктов.
Рецепты читателей
Съедобный мир Карл Уорнер, известный австралийский фотограф, работающий в Лондоне делает необычные фотографии, а именно его фото состоят из различных пищевых продуктов.
Ситуация
Уникальный кинотеатрРайон ВВЦ уникальное место. Там можно найти настоящую советскую Москву. Архитектурные постройки и необычные сооружения, шедевры инженерной и архитектурной мысли того времени. Таким местом эпохи стал уникальный, практически единственный в своем роде кинотеатр с панорамными фильмами. Кинотеатр так и называется «Круговая панорама».Круговая панорама — это когда кино демонстрируется...
Ситуация
Уникальный кинотеатр Район ВВЦ уникальное место. Там можно найти настоящую советскую Москву. Архитектурные постройки и необычные сооружения, шедевры инженерной и архитектурной мысли того времени. Таким местом эпохи стал уникальный, практически единственный в своем роде кинотеатр с панорамными фильмами. Кинотеатр так и называется «Круговая панорама».Круговая панорама — это когда кино демонстрируется...
Рецепты читателей
Страшно вкусноСкоро праздник, Хэллоуин, подготовка к которому практически превратилось в культ. Думаю, что еще один вкусный пост на эту тему будет интересен. Чудеса «ужасной» фантазии проявляются и в кулинарии. Такие 24 вкусняшки могут вызвать желание их непременно съесть или же, наоборот, отодвинуть тарелку подальше.Enjoy
Рецепты читателей