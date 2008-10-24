Страшно вкусно Скоро праздник, Хэллоуин, подготовка к которому практически превратилось в культ. Думаю, что еще один вкусный пост на эту тему будет интересен. Чудеса «ужасной» фантазии проявляются и в кулинарии. Такие 24 вкусняшки могут вызвать желание их непременно съесть или же, наоборот, отодвинуть тарелку подальше.Enjoy