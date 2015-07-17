Настя Курганская
На сайте с 6 сентября 2013
Слушайте, а может кому-то приходят в голову конкретные заведения? Например, вас часто звали пить кофе в "Кофеманию" или если смотреть кино - то только в "Пионер". Мне, кстати, кажется, что "Пионер" - действительно самый популярный кинотеатр для свиданий.
Ну и да, мы тут в редакции изучаем культуру свиданий в Москве)
Ещё помады Inglot - это лучшее, что случилось с моим лицом за последнее время. Наверное, их тоже с натяжкой можно назвать бюджетными.
В пять утра начнём текстовую трансляцию на The Village :)
Могу с уверенностью сказать, что на момент создания подборки (то есть эти праздники) информации про 5 февраля не было. Классно, что его выпускают спустя, кажется, год — хороший фильм)
Какая хорошая ностальгическая тема. Я на "Пикник Афиши" поехала из родного города, потому что там выступали Франц Фердинанд.
Поправили всё одни махом, спасибо!
здравствуйте! поменялась, да
Инициатива наказуема. Вы открываете тему =)
А не Вы ли писали статью про исследования мозга во время сна?
в Кофеманию, причем именно в ту, где консерватория. А меня напрягает, потому что я там 8 лет отучилсь и рядом работаю, хочется смены декораций.
Правда, прям настолько хороши? Я вот сколько ни смотрела, ничего не выбрала у них. Цвета все какие-то не такие. Для губ мне больше всего нравится Диор. Не масс-маркет, конечно, но оно того стоит: очень красивые цвета, на губах смотрится просто супер, увлажняет и нет ощущения липкости, как от блесков Лореаль или Пупа, например.
У Inglot мне нравятся тени, очень хороши, и палитра богатая.
Камоон, Бобунец в этом году выступает на вечеринке в Крыму от "Ночных Волков". Кстати зацените состав http://www.bikeshow.su/ Русский роцк уже не торт.
Точно Сид !)
И Кипелыч кстати там же. И Алексей наш Горшенев.
Сергей Бобунец!