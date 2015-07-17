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Н

Настя Курганская

На сайте с 6 сентября 2013

Комментарии100Темы1Посты488
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Рок-звезда

Сергей Бобунец!

Места для свиданий в Москве

Слушайте, а может кому-то приходят в голову конкретные заведения? Например, вас часто звали пить кофе в "Кофеманию" или если смотреть кино - то только в "Пионер". Мне, кстати, кажется, что "Пионер" - действительно самый популярный кинотеатр для свиданий. 

Ну и да, мы тут в редакции изучаем культуру свиданий в Москве)

Масс-маркет: Десять бюджетных замен дорогой косметике

Ещё помады Inglot - это лучшее, что случилось с моим лицом за последнее время. Наверное, их тоже с натяжкой можно назвать бюджетными.

Oscar 2015

В пять утра начнём текстовую трансляцию на The Village :)

11 хороших новых фильмов, так и не попавших в наш прокат

Могу с уверенностью сказать, что на момент создания подборки (то есть эти праздники) информации про 5 февраля не было. Классно, что его выпускают спустя, кажется, год — хороший фильм)

Что вы купили на первую зарплату?

Какая хорошая ностальгическая тема. Я на "Пикник Афиши" поехала из родного города, потому что там выступали Франц Фердинанд.

Moscow Design Week, цирк огромных зверей, Джиллиан Андерсон в театре и ещё 16 событий

Поправили всё одни махом, спасибо!

«Зомби-забег», фестиваль Adventure Time, «Архстояние» и ещё 15 событий

здравствуйте! поменялась, да

Oscar 2015

Инициатива наказуема. Вы открываете тему =)

Oscar 2015

А не Вы ли писали статью про исследования мозга во время сна?

Места для свиданий в Москве

в Кофеманию, причем именно в ту, где консерватория. А меня напрягает, потому что я там 8 лет отучилсь и рядом работаю, хочется смены декораций.

Масс-маркет: Десять бюджетных замен дорогой косметике

Правда, прям настолько хороши? Я вот сколько ни смотрела, ничего не выбрала у них. Цвета все какие-то не такие. Для губ мне больше всего нравится Диор. Не масс-маркет, конечно, но оно того стоит: очень красивые цвета, на губах смотрится  просто супер, увлажняет и нет ощущения липкости, как от блесков Лореаль или Пупа, например. 

У Inglot мне нравятся тени, очень хороши, и палитра богатая.

Рок-звезда

Камоон, Бобунец в этом году выступает на вечеринке в Крыму от "Ночных Волков". Кстати зацените состав http://www.bikeshow.su/ Русский роцк уже не торт.

Точно Сид !)

Рок-звезда

И Кипелыч кстати там же. И Алексей наш Горшенев.