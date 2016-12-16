Настя Курганская
На сайте с 6 сентября 2013
Гид The Village
10 новых музыкантов из России и ближнего зарубежья«Озера», ssshhhiiittt!, Rezident и «Рыцарь диких яблок»
Гид The Village
10 новых музыкантов из России и ближнего зарубежья «Озера», ssshhhiiittt!, Rezident и «Рыцарь диких яблок»
Фильмы недели
«Рай», «Три икса: Мировое господство», «Иллюзия любви»Алиса Таёжная выносит вердикт новинкам проката
Фильмы недели
«Рай», «Три икса: Мировое господство», «Иллюзия любви» Алиса Таёжная выносит вердикт новинкам проката
Выходные дома
Финал «Шерлока», новый сериал с Томом Харди и альбом The xxНовые сериалы, музыка, книги и игры на выходные
Выходные дома
Финал «Шерлока», новый сериал с Томом Харди и альбом The xx Новые сериалы, музыка, книги и игры на выходные
Гид The Village
Динозавры, мамонты, автомобили: 11 нехудожественных музеев МосквыКуда идти, когда надоели импрессионисты и видеоарт
Гид The Village
Динозавры, мамонты, автомобили: 11 нехудожественных музеев Москвы Куда идти, когда надоели импрессионисты и видеоарт
Итоги года
Самое популярное на The Village в 2016 годуСобрали свои самые читаемые тексты уходящего года — для тех, кто не успел изучить их все
Итоги года
Самое популярное на The Village в 2016 году Собрали свои самые читаемые тексты уходящего года — для тех, кто не успел изучить их все
Гид The Village
Ночные животные: Лучшие фильмы о вечеринках и для вечеринокОт «Студии 54» до «Последних дней диско»
Гид The Village
Ночные животные: Лучшие фильмы о вечеринках и для вечеринок От «Студии 54» до «Последних дней диско»
Выходные в городе
Выставки, кино, концерты: Что делать на праздниках в Москве«Ла-Ла Ленд» в новогоднюю ночь, Герхард Рихтер в Еврейском музее и «Кредо убийцы» в прокате
Выходные в городе
Выставки, кино, концерты: Что делать на праздниках в Москве «Ла-Ла Ленд» в новогоднюю ночь, Герхард Рихтер в Еврейском музее и «Кредо убийцы» в прокате
Гид The Village
Лучшие ситкомы всех времен. Часть 2От «Девочек» и «Несгибаемой Кимми Шмидт» до «Студии 30» и «В Филадельфии всегда солнечно»
Гид The Village
Лучшие ситкомы всех времен. Часть 2 От «Девочек» и «Несгибаемой Кимми Шмидт» до «Студии 30» и «В Филадельфии всегда солнечно»
Гид The Village
Лучшие ситкомы всех времен. Часть 1От «Офиса» и «Дживса и Вустера» до «Сожителей» и «Кайфа с доставкой»
Гид The Village
Лучшие ситкомы всех времен. Часть 1 От «Офиса» и «Дживса и Вустера» до «Сожителей» и «Кайфа с доставкой»
Гид The Village
Плейлист: 69 лучших клипов года Просто нажмите на Play
Гид The Village
10 главных игр 2016 годаDark Souls III, Civilization VI и другие хиты, которые помогут скоротать праздники
Гид The Village
10 главных игр 2016 года Dark Souls III, Civilization VI и другие хиты, которые помогут скоротать праздники
Выходные дома
Сериалы на каникулы: 12 хитов года и 24 шоу на все временаЧто еще смотреть, если вам пришлись по душе «Мир Дикого Запада» и «Молодой Папа»
Выходные дома
Сериалы на каникулы: 12 хитов года и 24 шоу на все времена Что еще смотреть, если вам пришлись по душе «Мир Дикого Запада» и «Молодой Папа»
Индустрия
Музыканты и критики признаются в любви к поп-хитам года«Оп, эроина» и другие песни, от которых было не скрыться
Индустрия
Музыканты и критики признаются в любви к поп-хитам года «Оп, эроина» и другие песни, от которых было не скрыться
Выходные дома
Музыка на каникулы: Главные и недооцененные альбомы 2016 годаЧто еще скачать, если вам понравились Бейонсе, Фрэнк Оушен и Дэвид Боуи
Выходные дома
Музыка на каникулы: Главные и недооцененные альбомы 2016 года Что еще скачать, если вам понравились Бейонсе, Фрэнк Оушен и Дэвид Боуи
Выходные дома
Cайфай-сериал The OA, сказки Салмана Рушди и мини-альбом Nine Inch NailsНовые сериалы, книги, игры и музыка на выходные
Выходные дома
Cайфай-сериал The OA, сказки Салмана Рушди и мини-альбом Nine Inch Nails Новые сериалы, книги, игры и музыка на выходные
Гид The Village
Книги, игры, учебные курсы: 20 подарков для нескучного годаКурс по игре в го, актерский интенсив, путеводитель по советскому модернизму и «Гражданская оборона» на виниле
Гид The Village
Книги, игры, учебные курсы: 20 подарков для нескучного года Курс по игре в го, актерский интенсив, путеводитель по советскому модернизму и «Гражданская оборона» на виниле
Гид The Village
Фильмы 2016 года, которые точно стоит посмотреть22 лучшие ленты по мнению Алисы Таёжной
Гид The Village
Фильмы 2016 года, которые точно стоит посмотреть 22 лучшие ленты по мнению Алисы Таёжной
Выходные дома
Новые покемоны в Pokémon GO, словарь Максима Кронгауза и альбом Кида КадиНовая музыка, сериалы, игры и книги для тех, кто не будет выходить из дома
Выходные дома
Новые покемоны в Pokémon GO, словарь Максима Кронгауза и альбом Кида Кади Новая музыка, сериалы, игры и книги для тех, кто не будет выходить из дома
Планы на сезон