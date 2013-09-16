Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границей Коворкинг в церкви, салон красоты и экомагазин на заводе, паб в аварийном здании — The Village выяснил, как в Швеции, Венгрии, Латвии и других странах стартаперы ищут помещения для своих проектов.