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Елена Макеенко

На сайте с 16 сентября 2013

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Как горожане борются с плохими дорогами России
Новая география
Как горожане борются с плохими дорогами РоссииКартофельные клубни и краска в ямах, лицо мэра на главной улице и городские перепланировщики — The Village узнал, как в России борются с плохим дорожным покрытием.
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Как горожане борются с плохими дорогами России
Новая география

Как горожане борются с плохими дорогами России Картофельные клубни и краска в ямах, лицо мэра на главной улице и городские перепланировщики — The Village узнал, как в России борются с плохим дорожным покрытием.

Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границей
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границейКоворкинг в церкви, салон красоты и экомагазин на заводе, паб в аварийном здании — The Village выяснил, как в Швеции, Венгрии, Латвии и других странах стартаперы ищут помещения для своих проектов.
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Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границей
Иностранный опыт

Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границей Коворкинг в церкви, салон красоты и экомагазин на заводе, паб в аварийном здании — The Village выяснил, как в Швеции, Венгрии, Латвии и других странах стартаперы ищут помещения для своих проектов.