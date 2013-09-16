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Елена Макеенко
На сайте с 16 сентября 2013
Новая география
Как горожане борются с плохими дорогами РоссииКартофельные клубни и краска в ямах, лицо мэра на главной улице и городские перепланировщики — The Village узнал, как в России борются с плохим дорожным покрытием.
Новая география
Как горожане борются с плохими дорогами России Картофельные клубни и краска в ямах, лицо мэра на главной улице и городские перепланировщики — The Village узнал, как в России борются с плохим дорожным покрытием.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как арендовать помещение для бизнеса за границейКоворкинг в церкви, салон красоты и экомагазин на заводе, паб в аварийном здании — The Village выяснил, как в Швеции, Венгрии, Латвии и других странах стартаперы ищут помещения для своих проектов.
Иностранный опыт