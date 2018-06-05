Аня Чесова
На сайте с 25 сентября 2013
"Среди зрителей не только миллениалы, но и те, кто знает о 90-х не понаслышке"
"именно так, локтями, сегодняшние миллениалы расталкивают 30-летних"
Миллениалы - люди, родившиеся после 1981 года. соответственно, и 30-летние, и те, кто "знает о 90-х не понаслышке" - тоже миллениалы.
Жила там неподалёку, и в квартире часто пахло шоколадом при открытых окнах.
Блин, ребята, ну серьёзно: прежде чем писать гневные комментарии о склонении или не склонении топонимов, можно же заглянуть в словарь.
Всем привет! Тут в редакцию пришло письмо с комментарием от МАДИ. Нас просят опубликовать его, поэтому вот:
«Жаль, что встреча с друзьями обернулась поездкой в МАДИ. Но даже во время отдыха не стоит забывать о том, что существуют правила дорожного движения. Перед зданием гостиницы «Москва» действительно есть парковка, обозначенная специальной разметкой. Но участок, на котором припарковалась г-жа Сон, не входит в эту зону, а является проезжей частью. Более того, там установлен знак 3.27 «Остановка запрещена», не заметить который практически невозможно. Имеющиеся у МАДИ фотоматериалы, полученные от инспектора, подтверждают эту информацию. Мы, в свою очередь, призываем водителей быть внимательнее. Особенно, когда они паркуются в малознакомом месте!»
Всем спасибо, новость поправили
В самой новости исправили, а на главной странице до сих пор в заголовке говориться о том, что Вьетнам ослабил визовый режим
У нас нельзя "в самой новости" исправить, а "на главной странице" нет. Заголовок исправляется везде. Пришлите, пожалуйста, скриншот
Аня, как вы относитесь к творчеству Рубчинского?
с пониманием!
С удивлением и интересом. Наблюдаю, в какую сторону он собирается идти дальше, будет ли делать новые линии - одежду "для обычных людей", а не китчевые семплы для Pitti Uomo. Потому что однажды он потеряет актуальность, а бренд должен развиваться и продавать.
Возможно, ответ мужчины вас не устроит, но скажу, как думаю: еще ни одной женщине с заметным целлюлитом, которых я встречал, он не был "изюминкой" и не шел к лицу (уж простите). Так что это, скорее, изъян. Другое дело, если ты за бодипозитив, то молодец, конечно. Но красоты в целлюлите нет, вот честно.
Я разве спрашивала вашего личного мнения о целюлите женщин, которых вы встречали? Меня позиция редакции интересует, а не ваши вкусовые предпочтения.
А почему целюлит (нечто, что, как написано в лиде, есть у 90% женщин репродуктивного возраста) в материале называется дефектом? Дефект - это изъян, недостаток. На каком основании вы так определяете целюлит? Согласуясь с собственными эстетическими представлениями? Или с чем?