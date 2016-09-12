Аня Чесова
На сайте с 25 сентября 2013
Неделя в интернете
Ссора Навального и Лебедева, инаугурация Трампа и приложение для обработки фото MeituCамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Ссора Навального и Лебедева, инаугурация Трампа и приложение для обработки фото Meitu Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Фото
Зимний велопарад в Москве в снимках InstagramThe Village посмотрел, как горожане массово прокатились на велосипедах в минус 27
Фото
Зимний велопарад в Москве в снимках Instagram The Village посмотрел, как горожане массово прокатились на велосипедах в минус 27
Есть вопрос
Как поддержать иммунитет зимой, зачем лошадям солярий и существует ли метеозависимостьРедакция The Village вспоминает лучшие выпуски рубрики «Есть вопрос» в ушедшем году
Есть вопрос
Как поддержать иммунитет зимой, зачем лошадям солярий и существует ли метеозависимость Редакция The Village вспоминает лучшие выпуски рубрики «Есть вопрос» в ушедшем году
Где ты живёшь
Как живется в самых необычных домах Москвы и ПетербургаДом Наркомфина, микрорайон Северное Чертаново, Ажурный и Толстовский дома — лучшие выпуски рубрики «Где ты живёшь» за год
Где ты живёшь
Как живется в самых необычных домах Москвы и Петербурга Дом Наркомфина, микрорайон Северное Чертаново, Ажурный и Толстовский дома — лучшие выпуски рубрики «Где ты живёшь» за год
Город
Взрыв газа на «Коломенской»: Что известно Собрали все, что известно об инциденте в Московском метрополитене
Город
Взрыв газа на «Коломенской»: Что известно Собрали все, что известно об инциденте в Московском метрополитене
Фоторепортаж
Главные катки Москвы с высоты птичьего полетаThe Village снял с дрона ледовые площадки в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ
Фоторепортаж
Главные катки Москвы с высоты птичьего полета The Village снял с дрона ледовые площадки в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ
Неделя в интернете
Первое интервью Путина, 601 занимательный факт о россиянах и новый клип ХаскиCамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Первое интервью Путина, 601 занимательный факт о россиянах и новый клип Хаски Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Новый клип группы «Руки Вверх!», текст о военных отрядах хакеров и некрологи на смерть КоэнаАня Чесова собрала самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Новый клип группы «Руки Вверх!», текст о военных отрядах хакеров и некрологи на смерть Коэна Аня Чесова собрала самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Город
На Боровицкой площади открылся памятник князю Владимиру
В церемонии открытия монумента принял участие президент Владимир Путин
Город
На Боровицкой площади открылся памятник князю Владимиру В церемонии открытия монумента принял участие президент Владимир Путин
Фото
Памятник Владимиру на Боровицкой площадиВ центре Москвы открыли амбициозный монумент, посвященный 1000-летию со дня смерти князя
Фото
Памятник Владимиру на Боровицкой площади В центре Москвы открыли амбициозный монумент, посвященный 1000-летию со дня смерти князя
Эфир
4 — 6 ноябряВсе самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
Эфир
4 — 6 ноября Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
Неделя в интернете
Три новых клипа Pussy Riot, интервью с Луной и очерк о внучке СталинаСамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Три новых клипа Pussy Riot, интервью с Луной и очерк о внучке Сталина Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Интервью Тимати, монологи порноголиков и колонка Ходорковского Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Интервью Тимати, монологи порноголиков и колонка Ходорковского Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Люди в городе
Пациенты, волонтеры и врач — о жизни в хосписеА также о надеждах, мечтах и отношении к смерти
Люди в городе
Пациенты, волонтеры и врач — о жизни в хосписе А также о надеждах, мечтах и отношении к смерти
Личный опыт
Как я боролась с акнеОт гормонов до гомеопатии: москвичка рассказывает, как за несколько лет потратила на лечение больше полумиллиона рублей
Личный опыт
Как я боролась с акне От гормонов до гомеопатии: москвичка рассказывает, как за несколько лет потратила на лечение больше полумиллиона рублей
Неделя в интернете
Расследование о квартирах бабушки Кабаевой, новая колонка «бедной пиарщицы» и «Party Like a Russian»Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Расследование о квартирах бабушки Кабаевой, новая колонка «бедной пиарщицы» и «Party Like a Russian» Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Город
В Подмосковье разбился вертолет МЧС (обновлено)
По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли
Город
В Подмосковье разбился вертолет МЧС (обновлено) По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли
Неделя в интернете
«Секретная дача Медведева», самоубийства в МФТИ и новый клип RadioheadСамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
«Секретная дача Медведева», самоубийства в МФТИ и новый клип Radiohead Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Что нового
Политолог Екатерина Шульман — о том, зачем идти на выборыИ чего ждать от обновленного состава Госдумы
Что нового
Политолог Екатерина Шульман — о том, зачем идти на выборы И чего ждать от обновленного состава Госдумы
Фоторепортаж
Как Москва отпраздновала День городаThe Village понаблюдал за тем, как жители и гости Москвы отмечали главный городской праздник
Фоторепортаж