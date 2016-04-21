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Alex Amyotov

На сайте с 22 сентября 2007

Комментарии248Темы6Посты14
Коротко0
Как Dark Souls 3 возвращает сложные игры в мейнстрим

А я не люблю сложные игры. Мне в жизни хватает и с приставкой хочется отдохнуть просто. 

Как зарабатывать на поездках с незнакомцами

BlaBlaCar на удивление хорошо работает с начала лета

Смогли бы вы стать таксистом?

14 из 20 хотя 10 лет езжу по Москве за рулем 

Что такое органическое, биодинамическое и природное вино

Природные вина (они же Vin Naturel) ведут себя часто непредсказуемо и могут оказаться как прекрасными так и мощно пахнуть прелыми носками. 

Выбираем кондиционер и службу установки

LG - хорошие недорогие и надежные 

Перпендикулярно или параллельно

Можно написать в ЦОДД и в ГИБДД чтоб приняли другую схему парковки на улице. Мы так с соседями делали. 

Оружие массового раздражения: Откуда берётся спам в телефоне

Очень интересная статья. ) 

С чего вы начали и кем стали

Был журналистом в молодежной областной газете в 14 лет. )

А теперь издатель The-Village.

"Съезжаете? Заработайте на этом!" - ваше мнение

Я такую же штуку придумал в июне. Но делать было лень  и некогда. ))) 

Фото дня: Десантники пытались избить гей-активиста на Дворцовой

А что за фотограф в пожарной каске там бегал? 

С чего вы начали и кем стали

 Поднялся, чо

Фото дня: Десантники пытались избить гей-активиста на Дворцовой

правокатор 

Перпендикулярно или параллельно

Инспектор ГИБДД мне сказал, что если бы было расширение (карман) на дороге, тогда можно было бы ставить в него перпендикулярно. У вас получилось? 

Перпендикулярно или параллельно

Они пока еще обсуждают. Но в целом вроде не против. 

Как Dark Souls 3 возвращает сложные игры в мейнстрим

Всё верно. Сосноли и расчитаны на среднестатистического обывателя и домохозяек, поэтому и игр там практически нет, "press X to win" и мыльное кинцо.

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