Alex Amyotov
На сайте с 22 сентября 2007
Инструкция
Как защититься от коронавируса Ультимативный гид по дезинфекции
Инструкция
Какая маска может защитить от коронавирусаРассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить
Инструкция
Какая маска может защитить от коронавируса Рассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить
Ситуация
В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17
Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.
Ситуация
В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17 Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.
Комментарий
Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят словаИ почему важен бойкот Aviasales
Комментарий
Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят слова И почему важен бойкот Aviasales
Ситуация
В Подмосковье столкнулись гидросамолёт и вертолёт (обновлено)
Над Истринским водохранилищем в Подмосковье столкнулись и упали в воду частный гидросамолет Cessna и вертолет «Robinson 44»
Ситуация
В Подмосковье столкнулись гидросамолёт и вертолёт (обновлено) Над Истринским водохранилищем в Подмосковье столкнулись и упали в воду частный гидросамолет Cessna и вертолет «Robinson 44»
Город
Жители ЦАО могут оформить разрешение на парковку через интернет
С 12 июня жители ЦАО могут оформить резидентские разрешения на парковку через интернет
Город
Жители ЦАО могут оформить разрешение на парковку через интернет С 12 июня жители ЦАО могут оформить резидентские разрешения на парковку через интернет
Город
Эксперимент The Village: Можно ли в Москве ездить на электромобилеЧтобы понять, можно ли в Москве пользоваться электромобилем, Алексей Амётов взял на несколько дней ситикар Mitsubishi i-MiEV и получил массу противоречивых впечатлений.
Город
Эксперимент The Village: Можно ли в Москве ездить на электромобиле Чтобы понять, можно ли в Москве пользоваться электромобилем, Алексей Амётов взял на несколько дней ситикар Mitsubishi i-MiEV и получил массу противоречивых впечатлений.
Колонки
Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг КрымскаУже полгода в стране идёт холодная гражданская война. Воздух буквально пропитан агрессией. Жить в таких условиях тошно, и все истосковались по теплу.
Колонки
Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска Уже полгода в стране идёт холодная гражданская война. Воздух буквально пропитан агрессией. Жить в таких условиях тошно, и все истосковались по теплу.
Колонки
Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефоновС 1 июля в Москве ввели обязательные телефонные коды — лишь прочитав эту новость, многие c удивлением узнали, что домашние телефоны ещё существуют.
Колонки
Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов С 1 июля в Москве ввели обязательные телефонные коды — лишь прочитав эту новость, многие c удивлением узнали, что домашние телефоны ещё существуют.
Ситуация
Ксения Собчак: «Сейчас я вообще ничего не боюсь»The Village поговорил с Ксенией Собчак, которая за последние месяцы из телеведущей превратилась в гражданского активиста, о протесте рассерженных горожан, одиночестве, страхе и звонках Путину.
Ситуация
Ксения Собчак: «Сейчас я вообще ничего не боюсь» The Village поговорил с Ксенией Собчак, которая за последние месяцы из телеведущей превратилась в гражданского активиста, о протесте рассерженных горожан, одиночестве, страхе и звонках Путину.
Город
Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап»Исполнительный директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова рассказала о том, как устроен институт, как он изменил город и что будет дальше.
Город
Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап» Исполнительный директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова рассказала о том, как устроен институт, как он изменил город и что будет дальше.
Колонки
Тридцать птиц: О жизни после протестаСооснователь Look At Me Алексей Аметов о том, почему слезы Путина были искренними, а соперники на выборах — ложными, где теперь искать лидера «рассерженных горожан» и что со всем этим делать.
Колонки
Тридцать птиц: О жизни после протеста Сооснователь Look At Me Алексей Аметов о том, почему слезы Путина были искренними, а соперники на выборах — ложными, где теперь искать лидера «рассерженных горожан» и что со всем этим делать.
Ситуация
Прямая трансляция: Митинг «За честные выборы» на проспекте академика СахароваСегодня в Москве, на проспекте академика Сахарова, проходит самый масштабный за последние годы митинг. Корреспонденты The Village весь день следят за развитием событий.
Ситуация
Прямая трансляция: Митинг «За честные выборы» на проспекте академика Сахарова Сегодня в Москве, на проспекте академика Сахарова, проходит самый масштабный за последние годы митинг. Корреспонденты The Village весь день следят за развитием событий.
Ситуация
Согласован митинг на Болотной площадиМэрия Москвы разрешила гражданам проведение митинга за честные выборы с участием 30 тысяч человек в столице в субботу, 10 декабря.
Ситуация