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Комментарии248Темы6Посты14
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Alex Amyotov

На сайте с 22 сентября 2007

Комментарии248Темы6Посты14
Коротко0
Как защититься от коронавируса
Инструкция
Как защититься от коронавирусаУльтимативный гид по дезинфекции
6
Как защититься от коронавируса
Инструкция

Как защититься от коронавируса Ультимативный гид по дезинфекции

Какая маска может защитить от коронавируса
Инструкция
Какая маска может защитить от коронавирусаРассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить
13
Какая маска может защитить от коронавируса
Инструкция

Какая маска может защитить от коронавируса Рассказываем, на какой респиратор действительно есть смысл потратить деньги и как его носить

Ситуация

В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17

Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.

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Ситуация

В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17 Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.

Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят слова
Комментарий
Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят словаИ почему важен бойкот Aviasales
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Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят слова
Комментарий

Сооснователь Look At Media Алексей Амётов — о том, куда приводят слова И почему важен бойкот Aviasales

Ситуация

В Подмосковье столкнулись гидросамолёт и вертолёт (обновлено)

Над Истринским водохранилищем в Подмосковье столкнулись и упали в воду частный гидросамолет Cessna и вертолет «Robinson 44»

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Ситуация

В Подмосковье столкнулись гидросамолёт и вертолёт (обновлено) Над Истринским водохранилищем в Подмосковье столкнулись и упали в воду частный гидросамолет Cessna и вертолет «Robinson 44»

Город

Жители ЦАО могут оформить разрешение на парковку через интернет

С 12 июня жители ЦАО могут оформить резидентские разрешения на парковку через интернет

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Город

Жители ЦАО могут оформить разрешение на парковку через интернет С 12 июня жители ЦАО могут оформить резидентские разрешения на парковку через интернет

Эксперимент The Village: Можно ли в Москве ездить на электромобиле
Город
Эксперимент The Village: Можно ли в Москве ездить на электромобилеЧтобы понять, можно ли в Москве пользоваться электромобилем, Алексей Амётов взял на несколько дней ситикар Mitsubishi i-MiEV и получил массу противоречивых впечатлений.
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Эксперимент The Village: Можно ли в Москве ездить на электромобиле
Город

Эксперимент The Village: Можно ли в Москве ездить на электромобиле Чтобы понять, можно ли в Москве пользоваться электромобилем, Алексей Амётов взял на несколько дней ситикар Mitsubishi i-MiEV и получил массу противоречивых впечатлений.

Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска
Колонки
Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг КрымскаУже полгода в стране идёт холодная гражданская война. Воздух буквально пропитан агрессией. Жить в таких условиях тошно, и все истосковались по теплу.
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Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска
Колонки

Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска Уже полгода в стране идёт холодная гражданская война. Воздух буквально пропитан агрессией. Жить в таких условиях тошно, и все истосковались по теплу.

Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов
Колонки
Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефоновС 1 июля в Москве ввели обязательные телефонные коды — лишь прочитав эту новость, многие c удивлением узнали, что домашние телефоны ещё существуют.
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Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов
Колонки

Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов С 1 июля в Москве ввели обязательные телефонные коды — лишь прочитав эту новость, многие c удивлением узнали, что домашние телефоны ещё существуют.

Ксения Собчак: «Сейчас я вообще ничего не боюсь»
Ситуация
Ксения Собчак: «Сейчас я вообще ничего не боюсь»The Village поговорил с Ксенией Собчак, которая за последние месяцы из телеведущей превратилась в гражданского активиста, о протесте рассерженных горожан, одиночестве, страхе и звонках Путину.
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Ксения Собчак: «Сейчас я вообще ничего не боюсь»
Ситуация

Ксения Собчак: «Сейчас я вообще ничего не боюсь» The Village поговорил с Ксенией Собчак, которая за последние месяцы из телеведущей превратилась в гражданского активиста, о протесте рассерженных горожан, одиночестве, страхе и звонках Путину.

Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап»
Город
Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап»Исполнительный директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова рассказала о том, как устроен институт, как он изменил город и что будет дальше.
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Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап»
Город

Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап» Исполнительный директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова рассказала о том, как устроен институт, как он изменил город и что будет дальше.

Тридцать птиц: О жизни после протеста
Колонки
Тридцать птиц: О жизни после протестаСооснователь Look At Me Алексей Аметов о том, почему слезы Путина были искренними, а соперники на выборах — ложными, где теперь искать лидера «рассерженных горожан» и что со всем этим делать.
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Тридцать птиц: О жизни после протеста
Колонки

Тридцать птиц: О жизни после протеста Сооснователь Look At Me Алексей Аметов о том, почему слезы Путина были искренними, а соперники на выборах — ложными, где теперь искать лидера «рассерженных горожан» и что со всем этим делать.

Прямая трансляция: Митинг «За честные выборы» на проспекте академика Сахарова
Ситуация
Прямая трансляция: Митинг «За честные выборы» на проспекте академика СахароваСегодня в Москве, на проспекте академика Сахарова, проходит самый масштабный за последние годы митинг. Корреспонденты The Village весь день следят за развитием событий.
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Прямая трансляция: Митинг «За честные выборы» на проспекте академика Сахарова
Ситуация

Прямая трансляция: Митинг «За честные выборы» на проспекте академика Сахарова Сегодня в Москве, на проспекте академика Сахарова, проходит самый масштабный за последние годы митинг. Корреспонденты The Village весь день следят за развитием событий.

Ситуация
Согласован митинг на Болотной площадиМэрия Москвы разрешила гражданам проведение митинга за честные выборы с участием 30 тысяч человек в столице в субботу, 10 декабря.
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Ситуация

Согласован митинг на Болотной площади Мэрия Москвы разрешила гражданам проведение митинга за честные выборы с участием 30 тысяч человек в столице в субботу, 10 декабря.