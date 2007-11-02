Филипп Миронов
На сайте с 27 сентября 2007
Люди в городе
Слова и вещи-20082008 год не был так богат на новые слова, как 2007-ой. Люди разбились на микросообщества и занимались словотворчеством в рамках уже совсем узких социальных коммьюнити. Однако, бегло проанализировав вокабуляр пары дружеских компаний, удалось выудить несколько достойных слов-экспонатов.
Люди в городе
Слова и вещи-2008 2008 год не был так богат на новые слова, как 2007-ой. Люди разбились на микросообщества и занимались словотворчеством в рамках уже совсем узких социальных коммьюнити. Однако, бегло проанализировав вокабуляр пары дружеских компаний, удалось выудить несколько достойных слов-экспонатов.
Ситуация
Московско-питерский разговорникДве наших столицы неуклонно стремятся друг к другу, и ни питерский снобизм, ни московское сытое высокомерие не помешают нам в недалеком будущем слиться в объятьях.
Ситуация