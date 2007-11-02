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Филипп Миронов

На сайте с 27 сентября 2007

Комментарии46
Темы0
Посты2
Коротко0
Слова и вещи-2008
Люди в городе
Слова и вещи-20082008 год не был так богат на новые слова, как 2007-ой. Люди разбились на микросообщества и занимались словотворчеством в рамках уже совсем узких социальных коммьюнити. Однако, бегло проанализировав вокабуляр пары дружеских компаний, удалось выудить несколько достойных слов-экспонатов. &nbsp;&nbsp;
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Слова и вещи-2008
Люди в городе

Слова и вещи-2008 2008 год не был так богат на новые слова, как 2007-ой. Люди разбились на микросообщества и занимались словотворчеством в рамках уже совсем узких социальных коммьюнити. Однако, бегло проанализировав вокабуляр пары дружеских компаний, удалось выудить несколько достойных слов-экспонатов. &nbsp;&nbsp;

Ситуация
Московско-питерский разговорникДве наших столицы неуклонно стремятся друг к другу, и ни питерский снобизм, ни московское сытое высокомерие не помешают нам в недалеком будущем слиться в объятьях.
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Ситуация

Московско-питерский разговорник Две наших столицы неуклонно стремятся друг к другу, и ни питерский снобизм, ни московское сытое высокомерие не помешают нам в недалеком будущем слиться в объятьях.