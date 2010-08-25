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Сергей Сергеевич

На сайте с 3 октября 2007

Комментарии35
Темы0
Посты2
Коротко0
Лучшее 2010
Люди в городе
Лучшее 2010Редакция The Village поздравляет читателей с Новым годом и предлагает в качестве подарка 13 лучших материалов за прошедший год
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Лучшее 2010
Люди в городе

Лучшее 2010 Редакция The Village поздравляет читателей с Новым годом и предлагает в качестве подарка 13 лучших материалов за прошедший год

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Люди в городе
Прямая речь: Noize MC о гражданской позицииИван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666»&nbsp; рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
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Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Люди в городе

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666»&nbsp; рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.