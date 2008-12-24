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На сайте с 10 октября 2007
из-за граммов рецепт каким-то сложным становится. а если весов нет? муку уж точно удобнее стаканом мерить
часто это те же ребята, которые участвуют в критической массе. про сайт не знала, спасибо)
про Зеленую комнату очень любопытно)
кстати, у упоминаемого уже когда на сайте складного велосипеда Strida такая же штуковина вместо цепи)
текст весьма интересен, но дико напрягает обилие ошибок и опечаток. из-за этого выглядит неряшливо//
прочитав обзор, проголодалась по Берлину!! спасибо огромное. добавлю в избранное, чтобы не забыть про Моргенрот и прочие прекрасные штуковины) а ещё такое ощущение от поста, что вы как будто вчера только вернулись оттуда и совсем свежие впечатления))
с длинным багажником – отличный! можно всех друзей поместить)
спасибо, очень интересно было читать. ещё забавно, что процесс вытаскивания чайного пакетика вовремя так и называю: «спасать чай»)
за сто с лишним лет wrigley’s spearmint практически не изменилась.)) да и вообще всё прямо как с киностудиями. те, кто появились на заре, до сих пор самые известные.
моя первая – жевательная резинка от кондитерской фабрики «Азарт». она была апельсиновой, пластинками и с белочкой на обёртке. сейчас её не выпускают, а жаль.
всегда интересно читать: http://community.livejournal.com/boomboomroom_ru/
ага, и еще прицепчик нужен! тогда еще и знакомых можно усадить =)
подробности про Зеленую Комнату будут в середине октября)
купите мерный стаканчик)
думаю пирог не испортится изза недомеренных 5 граммов)
Вот-вот, у меня тоже весов нет, хотя давно уже подумываю о том, чтобы их завести. У меня «на глаз» плохо получается
самый адекватный из больших автобусов — Виктория-тревел. автобус фиолетового цвета и всегда с дяденьками-гидами. ещё ни разу не было трэша с неподелёнными сидениями, кондиционерами и прочим. и никаких заездов на склады. место можно забронировать здесь: 324-69-29. Уходит около 9 вечера от Восстания, обратно часов в 12 утра от Финкино.
а вообще текст хороший) жаль, паром отменили. а так бы ещё по воде можно было.