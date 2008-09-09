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На сайте с 10 октября 2007
Велосипеды
Похитители велосипедов«У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
Велосипеды
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
Велосипеды
CYCLIST PROJECTНью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.
Велосипеды
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.
Велосипеды
Продуманный шведКуда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Велосипеды
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Велосипеды
Двухколёсный ПарижО французской столице не написал только ленивый. Там и Лувр, и Эйфелева башня, и Центр Жоржа Помпиду. А ещё Елисейские поля, батоны растут на деревьях, а утро начинается с вина и круассана. Ну, как-то так. Я почти не соврала.
Велосипеды
Двухколёсный Париж О французской столице не написал только ленивый. Там и Лувр, и Эйфелева башня, и Центр Жоржа Помпиду. А ещё Елисейские поля, батоны растут на деревьях, а утро начинается с вина и круассана. Ну, как-то так. Я почти не соврала.
Велосипеды
New Orleans BicyclesНовый Орлеан примечателен не только попаданием в сводки новостей всего мира (привет, Катрина!), но и особой городской велокультурой, о которой мало кто знает.
Велосипеды
New Orleans Bicycles Новый Орлеан примечателен не только попаданием в сводки новостей всего мира (привет, Катрина!), но и особой городской велокультурой, о которой мало кто знает.
Велосипеды
Дождь и велосипед – две вещи несовместимые?Если промокнуть летом можно было с лёгким сердцем и без последствий для здоровья, то делать это осенью чревато как минимум насморком.
Велосипеды