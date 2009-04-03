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На сайте с 8 августа 2008

Комментарии121
Темы0
Посты2
Коротко0
В Петербурге больше не будет «Афиши»
Накипь: Слухи и сплетни
В Петербурге больше не будет «Афиши»Петербургский журнал «Афиша» прекращает своё существование.
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В Петербурге больше не будет «Афиши»
Накипь: Слухи и сплетни

В Петербурге больше не будет «Афиши» Петербургский журнал «Афиша» прекращает своё существование.

Велосипеды
Hutchinson Tires ad. It's Your RideЭтот короткометражный фильм иллюстрирует визуальную балладу двух велосипедистов, которые познают город исключительно индивидуальными путями. Оба - городские жители, создавшие свое умиротворенное место внутри хаоса бетонных джунглей. Каждый из них по одиночке, но, в то же время, они знают о присутствии друг друга.
26
Велосипеды

Hutchinson Tires ad. It's Your Ride Этот короткометражный фильм иллюстрирует визуальную балладу двух велосипедистов, которые познают город исключительно индивидуальными путями. Оба - городские жители, создавшие свое умиротворенное место внутри хаоса бетонных джунглей. Каждый из них по одиночке, но, в то же время, они знают о присутствии друг друга.