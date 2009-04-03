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На сайте с 8 августа 2008
Накипь: Слухи и сплетни
В Петербурге больше не будет «Афиши»Петербургский журнал «Афиша» прекращает своё существование.
Накипь: Слухи и сплетни
В Петербурге больше не будет «Афиши» Петербургский журнал «Афиша» прекращает своё существование.
Велосипеды
Hutchinson Tires ad. It's Your RideЭтот короткометражный фильм иллюстрирует визуальную балладу двух велосипедистов, которые познают город исключительно индивидуальными путями. Оба - городские жители, создавшие свое умиротворенное место внутри хаоса бетонных джунглей. Каждый из них по одиночке, но, в то же время, они знают о присутствии друг друга.
Велосипеды