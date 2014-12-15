Kudryavtseva Natalia
На сайте с 24 ноября 2013
Красная цена
Где дешевле багетThe Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Красная цена
Где дешевле багет The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Гид The Village
Доставка еды на дом: 13 ресторанов и сервисов в МосквеПян-сё, форшмак, лобио и хачапури, кокосы, пицца, плов — The Village о 13 новых доставках еды из кафе и ресторанов, запустившихся в 2014 году
Гид The Village
Доставка еды на дом: 13 ресторанов и сервисов в Москве Пян-сё, форшмак, лобио и хачапури, кокосы, пицца, плов — The Village о 13 новых доставках еды из кафе и ресторанов, запустившихся в 2014 году
Итоги года 2014
8 баров, открывшихся за год в МосквеБары The Box, «Московский», Drink Your Seoul, «Никуда не едем», Bruce Lee, «Фаренгейт», Bar is и #Lol — The Village подводит итоги года и вспоминает стоящие места, открывшиеся в 2014 году
Итоги года 2014