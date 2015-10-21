МС
Маша Степанова
На сайте с 20 декабря 2013
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраляКафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраля Кафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
Квартира недели
Лаконичная квартира в шведском стиле в новом доме на Петроградской стороне (Петербург)Планируя ремонт и дизайн, хозяйка вдохновлялась организацией жилых пространств в Гётеборге
Квартира недели
Лаконичная квартира в шведском стиле в новом доме на Петроградской стороне (Петербург) Планируя ремонт и дизайн, хозяйка вдохновлялась организацией жилых пространств в Гётеборге
Квартира недели
Светлая квартира с гостиной-кинотеатром на площади Труда (Петербург)В единую зону объединены кухня, столовая и гостиная с четырьмя окнами по обе стороны дома
Квартира недели
Светлая квартира с гостиной-кинотеатром на площади Труда (Петербург) В единую зону объединены кухня, столовая и гостиная с четырьмя окнами по обе стороны дома
Как всё устроено
Менеджер нефтегазовой корпорацииСотрудник государственной нефтегазовой компании рассказал The Village о бонусах, карьере, скрепах, переезде офиса из Москвы в Петербург и повседневном досуге
Как всё устроено
Менеджер нефтегазовой корпорации Сотрудник государственной нефтегазовой компании рассказал The Village о бонусах, карьере, скрепах, переезде офиса из Москвы в Петербург и повседневном досуге
Есть вопрос
Почему убегает молоко?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы горожан
Есть вопрос