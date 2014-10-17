вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии457Темы24Посты3051
Коротко0
АП

Алиса По

На сайте с 22 марта 2008

Комментарии457Темы24Посты3051
Коротко0
8 пар наушников: Тест-драйв в метро

даша <3

Кого вы ненавидите больше всего?

почему в списке самого раздражающего спорта нет бега? куда же мы без него!

Недосягаемый образ женщины-мечты

Я - женщина и значит я актриса, 
во мне сто лиц и тысяча ролей. 
Я- женщина и значит я царица, 
возлюбленная всех земных царей. 
Я- женщина и значит я рабыня, 
познавшая солёный вкус обид. 
Я- женщина и значит я пустыня, 
которая тебя испепелит. 
Я- женщина, сильна я поневоле, 
но знаешь даже если жизнь-борьба, 
Я- женщина, я слабая до боли, 
Я -женщина и значит я судьба. 
Я- женщина, я просто вспышка страсти, 
но мой удел терпение и труд... 
Я- женщина, я то большое счастье
Которое совсем не берегут. 
Я- женщина и этим я опасна, 
огонь и лед навек во мне одной. 
Я- женщина и значит я прекрасна, 
с младенчества до старости седой. 
Я- женщина и в мире все дороги 
ведут ко мне, а не в какой-то Рим. 
Я- женщина, я избранная богом, 
хотя уже наказанная им!

Ищу "скрытые" от посторонних глаз рестораны (кафе)

девушка что ли некрасивая?
(извините, вспомнился «секс в большом городе»)

Как есть куриные конечности с ножом и вилкой?

по этикету конечности курицы правильно есть руками, поэтому не стесняйтесь)

Жалобная книга The Village

в Chili's на Новом Арбате работают очень странные официанты. В 9 случаях из 10 они путают заказы, долго несут еду и не разбираются в акциях, которые у них проходят. 

Шаурма

говорят, в парке Горького у Голицынского пруда вкусная

Утро в Москве: 8 июля

http://www.the-village.ru/village/city/public-space/128515-alko читайте подробности, в кафе можно всё продавать

Медицинская тема в художественной литературе, что посоветуете?

Сейчас читаю "Чуму" Камю. Несмотря на то, что автор не был врачом, но он детально изучил болезнь, поэтому и описывает её с точностью. Теперь я точно смогу понять, у кого бубонная чума есть, а у кого её нет)

Медицинская тема в художественной литературе, что посоветуете?

Мне это знание так и не пригодилось:(

Жалобная книга The Village

Еще у них постоянно нет ламбруски =\

Жалобная книга The Village

это вообще никуда не годится, я считаю

Ищу "скрытые" от посторонних глаз рестораны (кафе)

ну не всем же в чайхону ходить

Кого вы ненавидите больше всего?

Есть фитнес) Видимо это бег и есть, иначе что за вид спорта такой тогда этот "фитнес"?)

8 пар наушников: Тест-драйв в метро

Много Даши (-

Загрузить ещё