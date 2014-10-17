Алиса По
На сайте с 22 марта 2008
почему в списке самого раздражающего спорта нет бега? куда же мы без него!
Я - женщина и значит я актриса,
во мне сто лиц и тысяча ролей.
Я- женщина и значит я царица,
возлюбленная всех земных царей.
Я- женщина и значит я рабыня,
познавшая солёный вкус обид.
Я- женщина и значит я пустыня,
которая тебя испепелит.
Я- женщина, сильна я поневоле,
но знаешь даже если жизнь-борьба,
Я- женщина, я слабая до боли,
Я -женщина и значит я судьба.
Я- женщина, я просто вспышка страсти,
но мой удел терпение и труд...
Я- женщина, я то большое счастье
Которое совсем не берегут.
Я- женщина и этим я опасна,
огонь и лед навек во мне одной.
Я- женщина и значит я прекрасна,
с младенчества до старости седой.
Я- женщина и в мире все дороги
ведут ко мне, а не в какой-то Рим.
Я- женщина, я избранная богом,
хотя уже наказанная им!
девушка что ли некрасивая?
(извините, вспомнился «секс в большом городе»)
по этикету конечности курицы правильно есть руками, поэтому не стесняйтесь)
в Chili's на Новом Арбате работают очень странные официанты. В 9 случаях из 10 они путают заказы, долго несут еду и не разбираются в акциях, которые у них проходят.
говорят, в парке Горького у Голицынского пруда вкусная
http://www.the-village.ru/village/city/public-space/128515-alko читайте подробности, в кафе можно всё продавать
Сейчас читаю "Чуму" Камю. Несмотря на то, что автор не был врачом, но он детально изучил болезнь, поэтому и описывает её с точностью. Теперь я точно смогу понять, у кого бубонная чума есть, а у кого её нет)
Мне это знание так и не пригодилось:(
Еще у них постоянно нет ламбруски =\
это вообще никуда не годится, я считаю
ну не всем же в чайхону ходить
Есть фитнес) Видимо это бег и есть, иначе что за вид спорта такой тогда этот "фитнес"?)
Много Даши (-
даша <3