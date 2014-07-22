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Алиса По

На сайте с 22 марта 2008

Комментарии457Темы24Посты3051
Коротко0
Таксидермист
Как всё устроено
ТаксидермистТаксидермист анонимно рассказал The Village о бобрах в костюмах вышибал, запахе экзотических зверей и о том, почём нынче чучело слона
20
Таксидермист
Как всё устроено

Таксидермист Таксидермист анонимно рассказал The Village о бобрах в костюмах вышибал, запахе экзотических зверей и о том, почём нынче чучело слона

Почему вредно жить в небоскрёбах?
Есть вопрос
Почему вредно жить в небоскрёбах?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
19
Почему вредно жить в небоскрёбах?
Есть вопрос

Почему вредно жить в небоскрёбах? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Кинотеатр в «Сокольниках», детский лагерь в «Филях» и экоквесты в парке Горького
Новости парков
Кинотеатр в «Сокольниках», детский лагерь в «Филях» и экоквесты в парке ГорькогоБассейн в Измайловском, летняя читальня в Гончаровском, шахматный павильон в «Царицыне», детский лагерь в «Филях» и многое другое — в новостях московских парков
1
Кинотеатр в «Сокольниках», детский лагерь в «Филях» и экоквесты в парке Горького
Новости парков

Кинотеатр в «Сокольниках», детский лагерь в «Филях» и экоквесты в парке Горького Бассейн в Измайловском, летняя читальня в Гончаровском, шахматный павильон в «Царицыне», детский лагерь в «Филях» и многое другое — в новостях московских парков

Как прошло празднование 75-летия ВДНХ
Фоторепортаж
Как прошло празднование 75-летия ВДНХКонцерты, выставки, фейерверк, купание в фонтанах и прочие забавы — The Village сфотографировал, как москвичи отмечали 75 лет ВДНХ
8
Как прошло празднование 75-летия ВДНХ
Фоторепортаж

Как прошло празднование 75-летия ВДНХ Концерты, выставки, фейерверк, купание в фонтанах и прочие забавы — The Village сфотографировал, как москвичи отмечали 75 лет ВДНХ

Что происходит с нераспроданными журналами?
Есть вопрос
Что происходит с нераспроданными журналами?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
14
Что происходит с нераспроданными журналами?
Есть вопрос

Что происходит с нераспроданными журналами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Галереи
Музейные коты в снимках InstagramThe Village собрал самые интересные снимки c международной интернет-акции #MuseumCats
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Галереи

Музейные коты в снимках Instagram The Village собрал самые интересные снимки c международной интернет-акции #MuseumCats

Как выглядит обновлённый Зелёный театр ВДНХ
Фоторепортаж
Как выглядит обновлённый Зелёный театр ВДНХНа ВДНХ после реконструкции открывается Зелёный театр, пустовавший последние 30 лет. The VIllage первым побывал на новой концертной площадке под открытым небом
8
Как выглядит обновлённый Зелёный театр ВДНХ
Фоторепортаж

Как выглядит обновлённый Зелёный театр ВДНХ На ВДНХ после реконструкции открывается Зелёный театр, пустовавший последние 30 лет. The VIllage первым побывал на новой концертной площадке под открытым небом

Комментарии
Эксперты — о том, чем опасна аномальная жараThe Village узнал у эколога и сотрудника комитета народного хозяйства о том, почему в Москве забили экологическую тревогу, чем опасна стоящая в городе жара и стоит ли ждать смога
0
Комментарии

Эксперты — о том, чем опасна аномальная жара The Village узнал у эколога и сотрудника комитета народного хозяйства о том, почему в Москве забили экологическую тревогу, чем опасна стоящая в городе жара и стоит ли ждать смога

Синоптик
Как всё устроено
Синоптик Сотрудник Гидрометцентра анонимно рассказал The Village о том, как прогнозируют погоду, чем чреваты ошибки синоптика и стоит ли верить народным приметам
14
Синоптик
Как всё устроено

Синоптик Сотрудник Гидрометцентра анонимно рассказал The Village о том, как прогнозируют погоду, чем чреваты ошибки синоптика и стоит ли верить народным приметам

Туризм

В «Сокольниках» появится кемпинговая зона

Кемпинговая зона для палаток и домов на колёсах заработает в парке 1 августа

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Туризм

В «Сокольниках» появится кемпинговая зона Кемпинговая зона для палаток и домов на колёсах заработает в парке 1 августа

Город

Собянин требует закрыть летние кафе с индивидуальным дизайном

Мэр Москвы потребовал закрыть все летние кафе, которые не оформлены в соответствии с единым архитектурным стилем

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Город

Собянин требует закрыть летние кафе с индивидуальным дизайном Мэр Москвы потребовал закрыть все летние кафе, которые не оформлены в соответствии с единым архитектурным стилем

Почему шаурму готовят только мужчины
Есть вопрос
Почему шаурму готовят только мужчиныРедакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
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Почему шаурму готовят только мужчины
Есть вопрос

Почему шаурму готовят только мужчины Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Директор парка «Красная Пресня»: «Я офисный клерк и бегун в одном лице»
Город
Директор парка «Красная Пресня»: «Я офисный клерк и бегун в одном лице»Татьяна Шаршавицкая рассказала The Village о том, чем «Красная Пресня» похожа на Central Park, как бороться с любителями пива на прудах и что будет на присоединённой территории
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Директор парка «Красная Пресня»: «Я офисный клерк и бегун в одном лице»
Город

Директор парка «Красная Пресня»: «Я офисный клерк и бегун в одном лице» Татьяна Шаршавицкая рассказала The Village о том, чем «Красная Пресня» похожа на Central Park, как бороться с любителями пива на прудах и что будет на присоединённой территории

Рестораны

В Малом Гнездниковском переулке открылся бар с крафтовым пивом

На «Тверской» заработал небольшой бар «Все твои друзья» с крафтовым пивом, сидром и закусками

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Рестораны

В Малом Гнездниковском переулке открылся бар с крафтовым пивом На «Тверской» заработал небольшой бар «Все твои друзья» с крафтовым пивом, сидром и закусками

Сервис

Кинотеатр «Пионер» будет предлагать нянь на выходные

Кинотеатр «Пионер» запустил совместный проект со «Школой бебиситтеров Kidsout»

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Сервис

Кинотеатр «Пионер» будет предлагать нянь на выходные Кинотеатр «Пионер» запустил совместный проект со «Школой бебиситтеров Kidsout»

Город

Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ

2 августа у лодочной станции ВДНХ заработает кафе Михаила Андреева, владельца ресторанов «Луч», Carabas и Moloko

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Город

Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ 2 августа у лодочной станции ВДНХ заработает кафе Михаила Андреева, владельца ресторанов «Луч», Carabas и Moloko

Город

Recycle и «Грузовичкоф» запустили мобильные пункты приёма отходов

В Москве начинают курсировать 50 мобильных пунктов сбора вторсырья, куда можно будет сдать бумагу, картон, пластик, стекло, металл, батарейки и упаковку Tetra Pak

1
Город

Recycle и «Грузовичкоф» запустили мобильные пункты приёма отходов В Москве начинают курсировать 50 мобильных пунктов сбора вторсырья, куда можно будет сдать бумагу, картон, пластик, стекло, металл, батарейки и упаковку Tetra Pak

Велосипеды

В «Музее Москвы» открывается прокат велосипедов с фиксированной передачей

При кофейне Les в «Музее Москвы» открывается прокат Monogear, где можно будет арендовать велосипеды Fuji

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Велосипеды

В «Музее Москвы» открывается прокат велосипедов с фиксированной передачей При кофейне Les в «Музее Москвы» открывается прокат Monogear, где можно будет арендовать велосипеды Fuji

Архитекторы Kleinewelt Architekten: «Дом Наркомфина будет открыт для всех»
Архитектура
Архитекторы Kleinewelt Architekten: «Дом Наркомфина будет открыт для всех»The Village поговорил с архитекторами бюро Kleinewelt Architekten о реконструкции дома Наркомфина, павильонах ВДНХ, работе с историческими зданиями и будущих проектах
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Архитекторы Kleinewelt Architekten: «Дом Наркомфина будет открыт для всех»
Архитектура

Архитекторы Kleinewelt Architekten: «Дом Наркомфина будет открыт для всех» The Village поговорил с архитекторами бюро Kleinewelt Architekten о реконструкции дома Наркомфина, павильонах ВДНХ, работе с историческими зданиями и будущих проектах

Самые дорогие города России
Москва в цифрах
Самые дорогие города РоссииThe Village изучил данные «Градотеки» и узнал, где в России самые высокие цены на жильё, где можно больше заработать и почему в Москве жить не так дорого
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Самые дорогие города России
Москва в цифрах

Самые дорогие города России The Village изучил данные «Градотеки» и узнал, где в России самые высокие цены на жильё, где можно больше заработать и почему в Москве жить не так дорого

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ