Алиса По
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Таксидермист Таксидермист анонимно рассказал The Village о бобрах в костюмах вышибал, запахе экзотических зверей и о том, почём нынче чучело слона
Почему вредно жить в небоскрёбах? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Кинотеатр в «Сокольниках», детский лагерь в «Филях» и экоквесты в парке Горького Бассейн в Измайловском, летняя читальня в Гончаровском, шахматный павильон в «Царицыне», детский лагерь в «Филях» и многое другое — в новостях московских парков
Как прошло празднование 75-летия ВДНХ Концерты, выставки, фейерверк, купание в фонтанах и прочие забавы — The Village сфотографировал, как москвичи отмечали 75 лет ВДНХ
Что происходит с нераспроданными журналами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Музейные коты в снимках Instagram The Village собрал самые интересные снимки c международной интернет-акции #MuseumCats
Как выглядит обновлённый Зелёный театр ВДНХ На ВДНХ после реконструкции открывается Зелёный театр, пустовавший последние 30 лет. The VIllage первым побывал на новой концертной площадке под открытым небом
Эксперты — о том, чем опасна аномальная жара The Village узнал у эколога и сотрудника комитета народного хозяйства о том, почему в Москве забили экологическую тревогу, чем опасна стоящая в городе жара и стоит ли ждать смога
Синоптик Сотрудник Гидрометцентра анонимно рассказал The Village о том, как прогнозируют погоду, чем чреваты ошибки синоптика и стоит ли верить народным приметам
В «Сокольниках» появится кемпинговая зона
Кемпинговая зона для палаток и домов на колёсах заработает в парке 1 августа
В «Сокольниках» появится кемпинговая зона Кемпинговая зона для палаток и домов на колёсах заработает в парке 1 августа
Собянин требует закрыть летние кафе с индивидуальным дизайном
Мэр Москвы потребовал закрыть все летние кафе, которые не оформлены в соответствии с единым архитектурным стилем
Собянин требует закрыть летние кафе с индивидуальным дизайном Мэр Москвы потребовал закрыть все летние кафе, которые не оформлены в соответствии с единым архитектурным стилем
Почему шаурму готовят только мужчины Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Директор парка «Красная Пресня»: «Я офисный клерк и бегун в одном лице» Татьяна Шаршавицкая рассказала The Village о том, чем «Красная Пресня» похожа на Central Park, как бороться с любителями пива на прудах и что будет на присоединённой территории
В Малом Гнездниковском переулке открылся бар с крафтовым пивом
На «Тверской» заработал небольшой бар «Все твои друзья» с крафтовым пивом, сидром и закусками
В Малом Гнездниковском переулке открылся бар с крафтовым пивом На «Тверской» заработал небольшой бар «Все твои друзья» с крафтовым пивом, сидром и закусками
Кинотеатр «Пионер» будет предлагать нянь на выходные
Кинотеатр «Пионер» запустил совместный проект со «Школой бебиситтеров Kidsout»
Кинотеатр «Пионер» будет предлагать нянь на выходные Кинотеатр «Пионер» запустил совместный проект со «Школой бебиситтеров Kidsout»
Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ
2 августа у лодочной станции ВДНХ заработает кафе Михаила Андреева, владельца ресторанов «Луч», Carabas и Moloko
Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ 2 августа у лодочной станции ВДНХ заработает кафе Михаила Андреева, владельца ресторанов «Луч», Carabas и Moloko
Recycle и «Грузовичкоф» запустили мобильные пункты приёма отходов
В Москве начинают курсировать 50 мобильных пунктов сбора вторсырья, куда можно будет сдать бумагу, картон, пластик, стекло, металл, батарейки и упаковку Tetra Pak
Recycle и «Грузовичкоф» запустили мобильные пункты приёма отходов В Москве начинают курсировать 50 мобильных пунктов сбора вторсырья, куда можно будет сдать бумагу, картон, пластик, стекло, металл, батарейки и упаковку Tetra Pak
В «Музее Москвы» открывается прокат велосипедов с фиксированной передачей
При кофейне Les в «Музее Москвы» открывается прокат Monogear, где можно будет арендовать велосипеды Fuji