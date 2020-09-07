Аня такая Аня
На сайте с 23 апреля 2009
"Драфтовое пиво на кране" пишет Таня, которая любит пиво. А откуда еще оно бывает?
В статье сказано, что Рубен в ЮК стоит 350, на фото 550, а на деле среднее арифметическое?
пивная с чипсами и рыбкой?? вот это открытие сезона, не меньше
Итого, из 6 представленных марок:
- 2 шьют по индивидуальным меркам
- одна шьет, но без примерки (а смысл???) или сочинцам
- про три остальные по вопросу индивидуального пошива не сказано ничего
Спасибо Юлии ЛИ за отличную подборку марок, у которых мы будем уверены в удобстве комплекта (ведь он будет сконструирован по нашим меркам), а также не упустим эстетическую составляющую, обсудив с дизайнером все нюансы
а про минусы где? для обычного нужно бесконечно покупать фильтры, ультразвуковой покрывает все вокруг налетом, а паровые фигачат горячсим паром. мойку надо мыть и это занятие для сильных духом и богатых временем
с фирменными крафтовыми плейсматами, что бы это ни значило
стойте на своем до конца, чо уж! горячие котлеты с булочкой и роликовые доски
а кто-нибудь знает, где продаются такие насадки на очки, чтобы на обычные для зрения сверху цеплять солнцезащитные стекла?
довольно долго не заходила, а тут недавно зашла - а там больше не магазин! они убрали все стеллажи по центру и большую часть по краям дальней части зала. поставили там столы. в итоге ассортимент настолько сократился, что и купить нечего
ну а как без минусов-то?
у меня классический увлажнитель и ультразвуковой. для первого покупаю каждый год новый фильтр (и периодически не забываю замачивать его с лимонным соком), а для второго покупаю дистиллированную воду. других вариантов не вижу, т.к. здоровье дороже.
у меня мойка вента. раз в 10 дней промываю короб и барабан под краном (5 минут времени), раз в месяц мою лопасти (минут 20). ни сменных фильтров, ни горячего пара, ни налета.
вот да, в отзывах на яндекс.маркете можно больше информации узнать, чем из этой статьи.
у ссылок подробнее проблемы: часть вообще не работает, часть ведёт не туда куда надо