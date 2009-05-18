Аня такая Аня
На сайте с 23 апреля 2009
Рецепты читателей
Киш с лососем и укропомКиш, по-моему, универсальный пирог, его легко готовить, в качестве начинки подойдет все, что есть в доме, получается неизменно вкусно и сытно.
Рецепты читателей
Киш с лососем и укропом Киш, по-моему, универсальный пирог, его легко готовить, в качестве начинки подойдет все, что есть в доме, получается неизменно вкусно и сытно.
Рецепты читателей
Торт Захер (Sachertorte)Как говорит википедия, Торт Захер (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.
Рецепты читателей
Торт Захер (Sachertorte) Как говорит википедия, Торт Захер (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.
Рецепты читателей
ХренчикиНачну с названия) Не пугайтесь, рецепт мой о вкуснейших печеньках, которые элементарно готовить и очень вкусно поедать. Почему они так называются - понятия не имею, догадываюсь, что у них есть какое-то нормальное название (какое?), но у нас в семье они всегда назывались хренчиками с легкой руки моей прабабушки.
Рецепты читателей