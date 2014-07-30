Alina Tolmacheva
На сайте с 4 февраля 2014
Истории
Как компании следят за сотрудникамиСервисы оценки эффективности работы становятся всё более востребованы. The Village выяснил, к чему может привести их использование
Истории
Как компании следят за сотрудниками Сервисы оценки эффективности работы становятся всё более востребованы. The Village выяснил, к чему может привести их использование
Сделал сам
Как продать свою компанию «Яндексу»В декабре «Яндекс» купил у Михаила Ушакова и фонда Runa Capital сервис «Советник». The Village спросил предпринимателя, чем он приглянулся интернет-гиганту
Сделал сам
Как продать свою компанию «Яндексу» В декабре «Яндекс» купил у Михаила Ушакова и фонда Runa Capital сервис «Советник». The Village спросил предпринимателя, чем он приглянулся интернет-гиганту
Производственный процесс
Как делают автомобилиThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. На этот раз мы съездили на автозавод Ford Sollers в Набережных Челнах
Производственный процесс
Как делают автомобили The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. На этот раз мы съездили на автозавод Ford Sollers в Набережных Челнах
Менеджмент
Предприниматели — о бизнес-эмиграции в Европу, США и АзиюНа прошлой неделе в Риге запустился проект бывшей редакции Lenta.ru. The Village поговорил с российскими предпринимателями о том, как они перевозили свой бизнес за границу
Менеджмент
Предприниматели — о бизнес-эмиграции в Европу, США и Азию На прошлой неделе в Риге запустился проект бывшей редакции Lenta.ru. The Village поговорил с российскими предпринимателями о том, как они перевозили свой бизнес за границу
Менеджмент
Каково учиться в английской бизнес-школеМосквичка Мария Антонова, которая второй год изучает менеджмент в Англии, рассказала The Village об особенностях учёбы, практике в корпорациях и студенческой жизни
Менеджмент
Каково учиться в английской бизнес-школе Москвичка Мария Антонова, которая второй год изучает менеджмент в Англии, рассказала The Village об особенностях учёбы, практике в корпорациях и студенческой жизни
Комментарии
Почему билеты на новогодние каникулы нужно покупать уже сейчасThe Village узнал, каким правилам нужно следовать, чтобы купить авиабилеты подешевле
Комментарии
Почему билеты на новогодние каникулы нужно покупать уже сейчас The Village узнал, каким правилам нужно следовать, чтобы купить авиабилеты подешевле
Как это работает
Как устроен кинопрокатКиноэксперт компании Ayyo Алексей Простяков рассказал The Village, как работает рынок кинопроката: как определяются даты премьер, где дублируют фильмы и как делится прибыль от картины
Как это работает
Как устроен кинопрокат Киноэксперт компании Ayyo Алексей Простяков рассказал The Village, как работает рынок кинопроката: как определяются даты премьер, где дублируют фильмы и как делится прибыль от картины
Сделал сам
Как детективное агентство «Статус» проводит корпоративные расследованияБывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Талмаев семь лет назад открыл детективное агентство, которое помогает компаниям выявить недобросовестных партнёров и сотрудников
Сделал сам