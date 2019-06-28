Alisa Taezhnaya
На сайте с 26 февраля 2014
«На примере США и Швейцарии, где тоже свободный оборот оружия, видно, что статистика преступлений там гораздо ниже, чем в других государствах».
феноменальное передёргивание. в какой-то из последних годов в одном Чикаго из-за огнестрела за год умерло больше людей, чем американцев же в горячей точке в Ираке. это всем известный факт и об этом Спайк Ли даже снял свой последний фильм Чи-Рак. в Швейцарии никто не стреляет, потому что там томятся деньги всего мира, а кругом живут пожилые миллионеры в домах с видом на озеро и пасутся козы. жонглирующие фактами защитники — спасибо, я сама за себя постою
прошибает до печёнок. замечательные люди и истории
лучшие люди на свете, как я его понимаю!
Про Швейцарию стереотип)
в смысле — развестись? это всем известный факт американской жизни: люди от огнестрела в неблагополучной столице штата Иллинойс умирают стремительнее, чем на войне. black lives matter было об этом же — все счастливы по-разному. поэтому непонятно, почему страна с самым спорным и трудным отношением к оружию, постоянной полемикой в обществе об этом и психопатическими выходами с пушками в школе приводится в качестве примера для подражания
«In One Year on Average (all ages) 112,695 people in America are shot in murders, assaults, suicides & suicide attempts, unintentional shootings, or by police intervention.> 78,815 people survive gun injuries: 58,210 people are injured in an attack».
и вот об убийствах в США и России. сравнивать некорректно, потому что нет никакого уточнения, чем совершено убийство. американская статистика есть, а мы по огнестрелу делиться сведениями не спешим
«Последние статистические данные по убийствам показывают, что в 2009 году в России их было совершено 21603.
По данным ФБР, в США в 2009 году было 13636 убийств, хотя численность населения там вдвое больше, чем в России. Более 80% таких убийств были совершены с применением оружия.
Проводить прямые сопоставления по убийствам с применением оружия в двух странах довольно сложно, так как Россия свою статистику по убийствам подробно не классифицирует».
Заминусовали, небось, те, кто здесь ниразу даже не был
статистика преступлений по отношению к собственности (ограбления домов и грабежи) в Швейцарии и США действительно меньше, потому что редкий грабитель полезет в дом, зная, что там есть дробовик у хозяина, и грабителя со спокойной душой пристрелят.
в этом заключается сдерживающий фактор, когда просто сама информация об обладании и умении обладающего обращаться с оружием снижает общий уровень противоправных действий.
При этом в Чикаго один из самых жестких законов об оружии в США
а зачем убирать Темирова из «Чёрного», а Липу из «Липы»? есть небольшие места, которые строятся на энергии человека — они должны быть, жить своей другой жизнью, отличаться от гинзы и джонов доннов. и да, в ситуации когда денег на баловство нет, приятнее прийти в место с постоянным хозяином и хорошим набором ограниченных продуктов, чем встречать улыбки пластикового хостеса