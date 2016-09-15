Alisa Taezhnaya
На сайте с 26 февраля 2014
Кинопремьеры
Не бойся, не проси: Из чего состоит «Молчание» Мартина СкорсезеРаскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели
Кинопремьеры
Не бойся, не проси: Из чего состоит «Молчание» Мартина Скорсезе Раскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели
Фильмы недели
«Молчание» и «Притяжение»Новый Мартин Скорсезе и инопланетяне в Чертанове: Алиса Таёжная выносит вердикт новинкам проката
Фильмы недели
«Молчание» и «Притяжение» Новый Мартин Скорсезе и инопланетяне в Чертанове: Алиса Таёжная выносит вердикт новинкам проката
Гид The Village
Мартин Скорсезе и его главные фильмыРелигия, мужские сообщества, музыка и другие ключевые темы в фильмографии автора главной картины недели
Гид The Village
Мартин Скорсезе и его главные фильмы Религия, мужские сообщества, музыка и другие ключевые темы в фильмографии автора главной картины недели
Фильмы недели
«Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Призрачная красота»Спин-офф космической саги и мелодрама с Уиллом Смитом и отрядом звезд — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Призрачная красота» Спин-офф космической саги и мелодрама с Уиллом Смитом и отрядом звезд — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Кинопремьеры
Американская жестокость: Из чего состоит «Под покровом ночи» Тома ФордаРазбираем главную премьеру недели в кино
Кинопремьеры
Американская жестокость: Из чего состоит «Под покровом ночи» Тома Форда Разбираем главную премьеру недели в кино
Фильмы недели
«Под покровом ночи» и «Новогодний корпоратив»Блестящая экранизация романа о романе и еще одна предновогодняя комедия — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Под покровом ночи» и «Новогодний корпоратив» Блестящая экранизация романа о романе и еще одна предновогодняя комедия — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Кинопремьеры
Из чего состоят «Союзники» Роберта ЗемекисаРаскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели
Кинопремьеры
Из чего состоят «Союзники» Роберта Земекиса Раскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели
Фильмы недели
«Союзники», «Планетариум», «Моана»Брэд Питт и Марион Котийяр играют пару, а Натали Портман и Лили-Роуз Депп — сестер со сверхспобностями: Алиса Таёжная разбирает киноновинки
Фильмы недели
«Союзники», «Планетариум», «Моана» Брэд Питт и Марион Котийяр играют пару, а Натали Портман и Лили-Роуз Депп — сестер со сверхспобностями: Алиса Таёжная разбирает киноновинки
Фильмы недели
«Поезд в Пусан», «Зоология», «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»Корейский зомби-слэшер, драма о выросшем хвосте и документалка Джима Джармуша об Игги Попе — Алиса Таёжная посмотрела новинки проката
Фильмы недели
«Поезд в Пусан», «Зоология», «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» Корейский зомби-слэшер, драма о выросшем хвосте и документалка Джима Джармуша об Игги Попе — Алиса Таёжная посмотрела новинки проката
Фильмы недели
«Фантастические твари и где они обитают», «Неизвестная», «По соображениям совести»Отличный спин-офф «Гарри Поттера», военная драма Мела Гибсона и новые братья Дарденн в обзоре Алисы Таёжной
Фильмы недели
«Фантастические твари и где они обитают», «Неизвестная», «По соображениям совести» Отличный спин-офф «Гарри Поттера», военная драма Мела Гибсона и новые братья Дарденн в обзоре Алисы Таёжной
Фильмы недели
«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца»Кино о пришельцах с Эми Адамс, семейная комедия Грега Моттолы и победитель «Кинотавра» — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца» Кино о пришельцах с Эми Адамс, семейная комедия Грега Моттолы и победитель «Кинотавра» — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Гид The Village
Двигай телом: Лучшие и главные фильмы о танцахАлиса Таёжная рассказывает о хореографии в кино
Гид The Village
Двигай телом: Лучшие и главные фильмы о танцах Алиса Таёжная рассказывает о хореографии в кино
Фильмы недели
«Доктор Стрэндж», «Танцовщица», «Девушка в поезде»Новый опыт Marvel с Бенедиктом Камбербэтчем, байопик Лои Фуллер и неудачная экранизация бестселлера — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Доктор Стрэндж», «Танцовщица», «Девушка в поезде» Новый опыт Marvel с Бенедиктом Камбербэтчем, байопик Лои Фуллер и неудачная экранизация бестселлера — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Ледокол», «Это всего лишь конец света», «Джек Ричер — 2: Никогда не возвращайся»Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Ледокол», «Это всего лишь конец света», «Джек Ричер — 2: Никогда не возвращайся» Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Ученик», «Франц», «Инферно»Спектакль Кирилла Серебренникова на большом экране, новый Франсуа Озон и третья часть конспирологического детектива Дэна Брауна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Ученик», «Франц», «Инферно» Спектакль Кирилла Серебренникова на большом экране, новый Франсуа Озон и третья часть конспирологического детектива Дэна Брауна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Гид The Village
Один, совсем один: 8 хороших фильмов c единственным актером в кадреК выходу «Коллектора» вспоминаем о лучших примерах жанра с Робертом Редфордом, Ингрид Бергман и Томом Харди в главных ролях
Гид The Village
Один, совсем один: 8 хороших фильмов c единственным актером в кадре К выходу «Коллектора» вспоминаем о лучших примерах жанра с Робертом Редфордом, Ингрид Бергман и Томом Харди в главных ролях
Фильмы недели
«Дом странных детей мисс Перегрин», «Коллектор», «Ведьма из Блэр: Новая глава»Новый Тим Бёртон, бенефис Константина Хабенского и возвращение хоррора из 90-х — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Дом странных детей мисс Перегрин», «Коллектор», «Ведьма из Блэр: Новая глава» Новый Тим Бёртон, бенефис Константина Хабенского и возвращение хоррора из 90-х — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Дуэлянт», «Глубоководный горизонт», «Зачинщики»Владимир Машков в дворянском Петербурге, Марк Уолберг на нефтяной вышке, Зак Галифианакис грабит инкассаторов — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели
«Дуэлянт», «Глубоководный горизонт», «Зачинщики» Владимир Машков в дворянском Петербурге, Марк Уолберг на нефтяной вышке, Зак Галифианакис грабит инкассаторов — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Гид The Village
До и после Бриджит: 10 хороших ромкомов с нашими любимыми героинямиМэри, Фанни Брайс, Энни Холл и Джуно
Гид The Village
До и после Бриджит: 10 хороших ромкомов с нашими любимыми героинями Мэри, Фанни Брайс, Энни Холл и Джуно
Фильмы недели
«Бриджит Джонс — 3», «Сноуден», «Нерв»Возвращение культовой Бриджит спустя 12 лет и Джозеф Гордон-Левитт под прицелом Оливера Стоуна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
Фильмы недели