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Alisa Taezhnaya

На сайте с 26 февраля 2014

Комментарии80
Темы0
Посты84
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Не бойся, не проси: Из чего состоит «Молчание» Мартина Скорсезе
Кинопремьеры

Не бойся, не проси: Из чего состоит «Молчание» Мартина СкорсезеРаскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели

Кинопремьеры

Не бойся, не проси: Из чего состоит «Молчание» Мартина Скорсезе Раскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели

«Молчание» и «Притяжение»
Фильмы недели
«Молчание» и «Притяжение»Новый Мартин Скорсезе и инопланетяне в Чертанове: Алиса Таёжная выносит вердикт новинкам проката
12
«Молчание» и «Притяжение»
Фильмы недели

«Молчание» и «Притяжение» Новый Мартин Скорсезе и инопланетяне в Чертанове: Алиса Таёжная выносит вердикт новинкам проката

Мартин Скорсезе и его главные фильмы
Гид The Village
Мартин Скорсезе и его главные фильмыРелигия, мужские сообщества, музыка и другие ключевые темы в фильмографии автора главной картины недели
0
Мартин Скорсезе и его главные фильмы
Гид The Village

Мартин Скорсезе и его главные фильмы Религия, мужские сообщества, музыка и другие ключевые темы в фильмографии автора главной картины недели

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Призрачная красота»
Фильмы недели
«Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Призрачная красота»Спин-офф космической саги и мелодрама с Уиллом Смитом и отрядом звезд — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
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«Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Призрачная красота»
Фильмы недели

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Призрачная красота» Спин-офф космической саги и мелодрама с Уиллом Смитом и отрядом звезд — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

Американская жестокость: Из чего состоит «Под покровом ночи» Тома Форда
Кинопремьеры
Американская жестокость: Из чего состоит «Под покровом ночи» Тома ФордаРазбираем главную премьеру недели в кино
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Американская жестокость: Из чего состоит «Под покровом ночи» Тома Форда
Кинопремьеры

Американская жестокость: Из чего состоит «Под покровом ночи» Тома Форда Разбираем главную премьеру недели в кино

«Под покровом ночи» и «Новогодний корпоратив»
Фильмы недели
«Под покровом ночи» и «Новогодний корпоратив»Блестящая экранизация романа о романе и еще одна предновогодняя комедия — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
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«Под покровом ночи» и «Новогодний корпоратив»
Фильмы недели

«Под покровом ночи» и «Новогодний корпоратив» Блестящая экранизация романа о романе и еще одна предновогодняя комедия — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

Из чего состоят «Союзники» Роберта Земекиса
Кинопремьеры
Из чего состоят «Союзники» Роберта ЗемекисаРаскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели
2
Из чего состоят «Союзники» Роберта Земекиса
Кинопремьеры

Из чего состоят «Союзники» Роберта Земекиса Раскладываем по полочкам главную кинопремьеру недели

«Союзники», «Планетариум», «Моана»
Фильмы недели
«Союзники», «Планетариум», «Моана»Брэд Питт и Марион Котийяр играют пару, а Натали Портман и Лили-Роуз Депп — сестер со сверхспобностями: Алиса Таёжная разбирает киноновинки
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«Союзники», «Планетариум», «Моана»
Фильмы недели

«Союзники», «Планетариум», «Моана» Брэд Питт и Марион Котийяр играют пару, а Натали Портман и Лили-Роуз Депп — сестер со сверхспобностями: Алиса Таёжная разбирает киноновинки

«Поезд в Пусан», «Зоология», «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»
Фильмы недели
«Поезд в Пусан», «Зоология», «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»Корейский зомби-слэшер, драма о выросшем хвосте и документалка Джима Джармуша об Игги Попе — Алиса Таёжная посмотрела новинки проката
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«Поезд в Пусан», «Зоология», «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»
Фильмы недели

«Поезд в Пусан», «Зоология», «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» Корейский зомби-слэшер, драма о выросшем хвосте и документалка Джима Джармуша об Игги Попе — Алиса Таёжная посмотрела новинки проката

«Фантастические твари и где они обитают», «Неизвестная», «По соображениям совести»
Фильмы недели
«Фантастические твари и где они обитают», «Неизвестная», «По соображениям совести»Отличный спин-офф «Гарри Поттера», военная драма Мела Гибсона и новые братья Дарденн в обзоре Алисы Таёжной
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«Фантастические твари и где они обитают», «Неизвестная», «По соображениям совести»
Фильмы недели

«Фантастические твари и где они обитают», «Неизвестная», «По соображениям совести» Отличный спин-офф «Гарри Поттера», военная драма Мела Гибсона и новые братья Дарденн в обзоре Алисы Таёжной

«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца»
Фильмы недели
«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца»Кино о пришельцах с Эми Адамс, семейная комедия Грега Моттолы и победитель «Кинотавра» — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
10
«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца»
Фильмы недели

«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца» Кино о пришельцах с Эми Адамс, семейная комедия Грега Моттолы и победитель «Кинотавра» — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

Двигай телом: Лучшие и главные фильмы о танцах
Гид The Village
Двигай телом: Лучшие и главные фильмы о танцахАлиса Таёжная рассказывает о хореографии в кино
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Двигай телом: Лучшие и главные фильмы о танцах
Гид The Village

Двигай телом: Лучшие и главные фильмы о танцах Алиса Таёжная рассказывает о хореографии в кино

«Доктор Стрэндж», «Танцовщица», «Девушка в поезде»
Фильмы недели
«Доктор Стрэндж», «Танцовщица», «Девушка в поезде»Новый опыт Marvel с Бенедиктом Камбербэтчем, байопик Лои Фуллер и неудачная экранизация бестселлера — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
9
«Доктор Стрэндж», «Танцовщица», «Девушка в поезде»
Фильмы недели

«Доктор Стрэндж», «Танцовщица», «Девушка в поезде» Новый опыт Marvel с Бенедиктом Камбербэтчем, байопик Лои Фуллер и неудачная экранизация бестселлера — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

«Ледокол», «Это всего лишь конец света», «Джек Ричер — 2: Никогда не возвращайся»
Фильмы недели
«Ледокол», «Это всего лишь конец света», «Джек Ричер — 2: Никогда не возвращайся»Алиса Таёжная разбирает новинки проката
5
«Ледокол», «Это всего лишь конец света», «Джек Ричер — 2: Никогда не возвращайся»
Фильмы недели

«Ледокол», «Это всего лишь конец света», «Джек Ричер — 2: Никогда не возвращайся» Алиса Таёжная разбирает новинки проката

«Ученик», «Франц», «Инферно»
Фильмы недели
«Ученик», «Франц», «Инферно»Спектакль Кирилла Серебренникова на большом экране, новый Франсуа Озон и третья часть конспирологического детектива Дэна Брауна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
1
«Ученик», «Франц», «Инферно»
Фильмы недели

«Ученик», «Франц», «Инферно» Спектакль Кирилла Серебренникова на большом экране, новый Франсуа Озон и третья часть конспирологического детектива Дэна Брауна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

Один, совсем один: 8 хороших фильмов c единственным актером в кадре
Гид The Village
Один, совсем один: 8 хороших фильмов c единственным актером в кадреК выходу «Коллектора» вспоминаем о лучших примерах жанра с Робертом Редфордом, Ингрид Бергман и Томом Харди в главных ролях
18
Один, совсем один: 8 хороших фильмов c единственным актером в кадре
Гид The Village

Один, совсем один: 8 хороших фильмов c единственным актером в кадре К выходу «Коллектора» вспоминаем о лучших примерах жанра с Робертом Редфордом, Ингрид Бергман и Томом Харди в главных ролях

«Дом странных детей мисс Перегрин», «Коллектор», «Ведьма из Блэр: Новая глава»
Фильмы недели
«Дом странных детей мисс Перегрин», «Коллектор», «Ведьма из Блэр: Новая глава»Новый Тим Бёртон, бенефис Константина Хабенского и возвращение хоррора из 90-х — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
18
«Дом странных детей мисс Перегрин», «Коллектор», «Ведьма из Блэр: Новая глава»
Фильмы недели

«Дом странных детей мисс Перегрин», «Коллектор», «Ведьма из Блэр: Новая глава» Новый Тим Бёртон, бенефис Константина Хабенского и возвращение хоррора из 90-х — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

«Дуэлянт», «Глубоководный горизонт», «Зачинщики»
Фильмы недели
«Дуэлянт», «Глубоководный горизонт», «Зачинщики»Владимир Машков в дворянском Петербурге, Марк Уолберг на нефтяной вышке, Зак Галифианакис грабит инкассаторов — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
2
«Дуэлянт», «Глубоководный горизонт», «Зачинщики»
Фильмы недели

«Дуэлянт», «Глубоководный горизонт», «Зачинщики» Владимир Машков в дворянском Петербурге, Марк Уолберг на нефтяной вышке, Зак Галифианакис грабит инкассаторов — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

До и после Бриджит: 10 хороших ромкомов с нашими любимыми героинями
Гид The Village
До и после Бриджит: 10 хороших ромкомов с нашими любимыми героинямиМэри, Фанни Брайс, Энни Холл и Джуно
2
До и после Бриджит: 10 хороших ромкомов с нашими любимыми героинями
Гид The Village

До и после Бриджит: 10 хороших ромкомов с нашими любимыми героинями Мэри, Фанни Брайс, Энни Холл и Джуно

«Бриджит Джонс — 3», «Сноуден», «Нерв»
Фильмы недели
«Бриджит Джонс — 3», «Сноуден», «Нерв»Возвращение культовой Бриджит спустя 12 лет и Джозеф Гордон-Левитт под прицелом Оливера Стоуна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
7
«Бриджит Джонс — 3», «Сноуден», «Нерв»
Фильмы недели

«Бриджит Джонс — 3», «Сноуден», «Нерв» Возвращение культовой Бриджит спустя 12 лет и Джозеф Гордон-Левитт под прицелом Оливера Стоуна — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

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