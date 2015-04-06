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ДР

Денис Ромодин

На сайте с 5 марта 2014

Комментарии1
Темы0
Посты3
Коротко0
7 причин отправиться в Щукино
Постройка века

7 причин отправиться в ЩукиноThe Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — окрестности Курчатовского института

Постройка века

7 причин отправиться в Щукино The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — окрестности Курчатовского института

Краевед Денис Ромодин — о культурном центре ЗИЛ
Постройка века
Краевед Денис Ромодин — о культурном центре ЗИЛThe Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — конструктивистский шедевр братьев Весниных
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Краевед Денис Ромодин — о культурном центре ЗИЛ
Постройка века

Краевед Денис Ромодин — о культурном центре ЗИЛ The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — конструктивистский шедевр братьев Весниных

Архитектура
Клубок легенд и неприятностейКраевед Денис Ромодин — о том, как на Чистых прудах появилось самое противоречивое здание Москвы
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Архитектура

Клубок легенд и неприятностей Краевед Денис Ромодин — о том, как на Чистых прудах появилось самое противоречивое здание Москвы