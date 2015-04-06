Денис Ромодин
На сайте с 5 марта 2014
Постройка века
7 причин отправиться в ЩукиноThe Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — окрестности Курчатовского института
Постройка века
7 причин отправиться в Щукино The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — окрестности Курчатовского института
Постройка века
Краевед Денис Ромодин — о культурном центре ЗИЛThe Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — конструктивистский шедевр братьев Весниных
Постройка века
Краевед Денис Ромодин — о культурном центре ЗИЛ The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — конструктивистский шедевр братьев Весниных
Архитектура
Клубок легенд и неприятностейКраевед Денис Ромодин — о том, как на Чистых прудах появилось самое противоречивое здание Москвы
Архитектура