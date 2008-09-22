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Lisa

На сайте с 25 марта 2008

Комментарии2
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Хан-ТенгриПик Хан-Тенгри – одно из самых ярких впечатлений моего лета!
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Путешествия читателей The Village

Хан-Тенгри Пик Хан-Тенгри – одно из самых ярких впечатлений моего лета!