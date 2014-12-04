Евгений Моррисон
На сайте с 27 мая 2014
Комментарий
Борис Акимов — о том, как фермеры LavkaLavka захватят новые московские палаткиВласти Москвы собираются демонтировать городские киоски, поставить на их месте новые и сдавать предпринимателям по конкурсу. Основатель кооператива Lavka Lavka объясняет, почему это на руку фермерам
Комментарий
Борис Акимов — о том, как фермеры LavkaLavka захватят новые московские палатки Власти Москвы собираются демонтировать городские киоски, поставить на их месте новые и сдавать предпринимателям по конкурсу. Основатель кооператива Lavka Lavka объясняет, почему это на руку фермерам
Город
Как изменились цены на продукты в московских супермаркетахThe Village узнал, за сколько теперь можно купить хлеб, молоко, чай, подсолнечное масло и другие продукты
Город
Как изменились цены на продукты в московских супермаркетах The Village узнал, за сколько теперь можно купить хлеб, молоко, чай, подсолнечное масло и другие продукты
Город
Сколько стоят сигареты, духи и виски в duty free аэропортов разных странThe Village составил небольшую корзину из пяти популярных продуктов и узнал, во сколько они обойдутся в 12 мировых duty free
Город
Сколько стоят сигареты, духи и виски в duty free аэропортов разных стран The Village составил небольшую корзину из пяти популярных продуктов и узнал, во сколько они обойдутся в 12 мировых duty free
Галереи
Школьные обеды и завтраки в снимках Instagram Коктейль «Мертвый сухофрукт», булка с повидлом без повидла и печёнка, которая приказала долго жить, — The Village заглянул в Instagram московских школьников, чтобы узнать, чем их кормят в столовых
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