Софья Качинская
На сайте с 30 августа 2009
Кармекс правда блмбический. Тональная основа ревлон оказалась слишком тяжелой для лета, но вот сейчас самое время. Румяна никс именно этого оттенка — находка года. Они правда делают лицо скуластым, и цвет естественный
Есть.
еще иркутск: лафа — кайф, удовольствие от отсутствия необходимости напрягаться
плойка — щипцы для завивки волос; чичер — холод, мороз; чефань — китайское кафе; наматывать — приобретать что-то (намотал проблему, компанию, машину); бич-пакет — заварная лапша; вихотка — мочалка; вольгота — свободные молодые люди или свободное время; в город — в центр (я в город поехал, можно говорить, даже живя в центре). все — из иркутска
а как бы найти наташину подругу и посмотреть на другие ее броши? очень классная. вообще, все классно, только когда слово задрот успело стать печатным?
У нас есть и молодые девушки, которым около 40
:) так мило
один музейный работник объяснил мне это как-то намного проще: музеи живут за счет налогов граждан. россияне налог заплатили, могут идти в музей за сотку. иностранцы наследие пользуются, но российских налогов не платят - следовательно, плюс 200 рублей.
РНБ работала даже в период блокады, вопреки всему. У нее было что-то вроде 5 выходных в год. А тут оборудование задержали. Как так
Тема про англоязычные уже была, покопайтесь...
Из Уфы:Центряк-центр города, Зырить-смотреть,Самики-самолёты
Лафа - она везде лафа. Даже у тех, кто в Иркутске не бывал.
"плойка" и в Питере употребляется
а вместо бич-пакетов - бомж-пакеты
если что, кармекс можно заменить Nivea SOS - и цена лучше)
А еще ищу аналоги, только англоязычные. Есть такие?