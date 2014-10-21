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СК

Софья Качинская

На сайте с 30 августа 2009

Комментарии36Темы1Посты54
Коротко0
Ищу аналоги the-village.ru (только русскоязычные)

А еще ищу аналоги, только англоязычные. Есть такие?

15 классных бьюти-продуктов дешевле 350 рублей

Кармекс правда блмбический. Тональная основа ревлон оказалась слишком тяжелой для лета, но вот сейчас самое время. Румяна никс именно этого оттенка — находка года. Они правда делают лицо скуластым, и цвет естественный

Учи матчасть

Есть.

Прошу оценить мое творчество

О вау

На каком языке говорит Россия

еще иркутск: лафа — кайф, удовольствие от отсутствия необходимости напрягаться

На каком языке говорит Россия

плойка — щипцы для завивки волос; чичер — холод, мороз; чефань — китайское кафе; наматывать — приобретать что-то (намотал проблему, компанию, машину); бич-пакет — заварная лапша; вихотка — мочалка; вольгота — свободные молодые люди или свободное время; в город — в центр (я в город поехал, можно говорить, даже живя в центре). все — из иркутска

Внешний вид: Наташа Сбой, художник-постановщик

а как бы найти наташину подругу и посмотреть на другие ее броши? очень классная. вообще, все классно, только когда слово задрот успело стать печатным?

У нас есть и молодые девушки, которым около 40
:) так мило

Есть вопрос: «Почему билеты в музей для иностранцев стоят дороже?»

один музейный работник объяснил мне это как-то намного проще: музеи живут за счет налогов граждан. россияне налог заплатили, могут идти в музей за сотку. иностранцы наследие пользуются, но российских налогов не платят - следовательно, плюс 200 рублей.

Главное здание РНБ закрыто из-за холода

РНБ работала даже в период блокады, вопреки всему. У нее было что-то вроде 5 выходных в год. А тут оборудование задержали. Как так

Ищу аналоги the-village.ru (только русскоязычные)

nymag.com

Ищу аналоги the-village.ru (только русскоязычные)

Тема про англоязычные уже была, покопайтесь...

На каком языке говорит Россия

Из Уфы:Центряк-центр города, Зырить-смотреть,Самики-самолёты

На каком языке говорит Россия

Лафа - она везде лафа. Даже у тех, кто в Иркутске не бывал.

На каком языке говорит Россия

"плойка" и в Питере употребляется

а вместо бич-пакетов - бомж-пакеты

15 классных бьюти-продуктов дешевле 350 рублей

если что, кармекс можно заменить Nivea SOS - и цена лучше)

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