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Комментарии36Темы1Посты54
Коротко0
СК

Софья Качинская

На сайте с 30 августа 2009

Комментарии36Темы1Посты54
Коротко0
Город
В среднем по больницеПереехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом
28
Город

В среднем по больнице Переехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом

Город
Долгая дорога домойПереехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия
53
Город

Долгая дорога домой Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия

Город
Операция «Ы»Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, как непросто научить иностранца русскому языку
22
Город

Операция «Ы» Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, как непросто научить иностранца русскому языку

Город
Кони, баба и избаСоня Качинская — о том, как остаться русской за границей
41
Город

Кони, баба и изба Соня Качинская — о том, как остаться русской за границей

Город
Всегда где-то рядомСофья Качинская — о бездомных как активных горожанах
30
Город

Всегда где-то рядом Софья Качинская — о бездомных как активных горожанах

5 политиков, потерявших свой пост из-за сексуальных скандалов
Ситуация
5 политиков, потерявших свой пост из-за сексуальных скандаловРоман с порнозвездой, ловушка в туалете аэропорта и каминг-аут в нижней палате Конгресса — The Village вспомнил скандальные истории, из-за которых мировые политики теряли свои посты
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5 политиков, потерявших свой пост из-за сексуальных скандалов
Ситуация

5 политиков, потерявших свой пост из-за сексуальных скандалов Роман с порнозвездой, ловушка в туалете аэропорта и каминг-аут в нижней палате Конгресса — The Village вспомнил скандальные истории, из-за которых мировые политики теряли свои посты

Редакция
Учи матчастьСофья Качинская о том, как сложно найти друзей за рубежом
39
Редакция

Учи матчасть Софья Качинская о том, как сложно найти друзей за рубежом

Редакция
Фром зе баттом ов май хартСофья Качинская о трудностях понимания и перевода
57
Редакция

Фром зе баттом ов май харт Софья Качинская о трудностях понимания и перевода

Ситуация
Окей, Купидон!Софья Качинская о свиданиях по-американски
114
Ситуация

Окей, Купидон! Софья Качинская о свиданиях по-американски

Ситуация
«Пошла вон из моей машины!»Софья Качинская с историей, которую не расскажешь американцу
38
Ситуация

«Пошла вон из моей машины!» Софья Качинская с историей, которую не расскажешь американцу

Ситуация
Козульски, вы не на Привозе!Софья Качинская о переезде в Америку
132
Ситуация

Козульски, вы не на Привозе! Софья Качинская о переезде в Америку

Прямая речь: Президент голландского Комитета по дизайну — о городской скуке
Инфраструктура
Прямая речь: Президент голландского Комитета по дизайну — о городской скукеГолландский художник и архитектор Ян Конингс рассказал The Village, по какому принципу создаются публичные пространства, как они формируют привычки и почему каждый человек — самый важный.
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Прямая речь: Президент голландского Комитета по дизайну — о городской скуке
Инфраструктура

Прямая речь: Президент голландского Комитета по дизайну — о городской скуке Голландский художник и архитектор Ян Конингс рассказал The Village, по какому принципу создаются публичные пространства, как они формируют привычки и почему каждый человек — самый важный.

Иностранный опыт: Городские проекты под землёй
Инфраструктура
Иностранный опыт: Городские проекты под землёйБольшие мегаполисы осваивают подземное строительство, освобождая место для парков и общественных пространств. The Village проанализировал, как подземные города делают мегаполисы комфортнее.
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Иностранный опыт: Городские проекты под землёй
Инфраструктура

Иностранный опыт: Городские проекты под землёй Большие мегаполисы осваивают подземное строительство, освобождая место для парков и общественных пространств. The Village проанализировал, как подземные города делают мегаполисы комфортнее.

Рецепты шефов
Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашотБренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.
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Рецепты шефов

Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот Бренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.