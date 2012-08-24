Софья Качинская
На сайте с 30 августа 2009
Город
В среднем по больницеПереехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом
Город
В среднем по больнице Переехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом
Город
Долгая дорога домойПереехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия
Город
Долгая дорога домой Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия
Город
Операция «Ы»Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, как непросто научить иностранца русскому языку
Город
Операция «Ы» Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, как непросто научить иностранца русскому языку
Город
Кони, баба и изба Соня Качинская — о том, как остаться русской за границей
Город
Всегда где-то рядом Софья Качинская — о бездомных как активных горожанах
Ситуация
5 политиков, потерявших свой пост из-за сексуальных скандаловРоман с порнозвездой, ловушка в туалете аэропорта и каминг-аут в нижней палате Конгресса — The Village вспомнил скандальные истории, из-за которых мировые политики теряли свои посты
Ситуация
5 политиков, потерявших свой пост из-за сексуальных скандалов Роман с порнозвездой, ловушка в туалете аэропорта и каминг-аут в нижней палате Конгресса — The Village вспомнил скандальные истории, из-за которых мировые политики теряли свои посты
Редакция
Учи матчасть Софья Качинская о том, как сложно найти друзей за рубежом
Редакция
Фром зе баттом ов май харт Софья Качинская о трудностях понимания и перевода
Ситуация
Окей, Купидон! Софья Качинская о свиданиях по-американски
Ситуация
«Пошла вон из моей машины!» Софья Качинская с историей, которую не расскажешь американцу
Ситуация
Козульски, вы не на Привозе! Софья Качинская о переезде в Америку
Инфраструктура
Прямая речь: Президент голландского Комитета по дизайну — о городской скукеГолландский художник и архитектор Ян Конингс рассказал The Village, по какому принципу создаются публичные пространства, как они формируют привычки и почему каждый человек — самый важный.
Инфраструктура
Прямая речь: Президент голландского Комитета по дизайну — о городской скуке Голландский художник и архитектор Ян Конингс рассказал The Village, по какому принципу создаются публичные пространства, как они формируют привычки и почему каждый человек — самый важный.
Инфраструктура
Иностранный опыт: Городские проекты под землёйБольшие мегаполисы осваивают подземное строительство, освобождая место для парков и общественных пространств. The Village проанализировал, как подземные города делают мегаполисы комфортнее.
Инфраструктура
Иностранный опыт: Городские проекты под землёй Большие мегаполисы осваивают подземное строительство, освобождая место для парков и общественных пространств. The Village проанализировал, как подземные города делают мегаполисы комфортнее.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашотБренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.
Рецепты шефов