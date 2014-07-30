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Natasha Prokina

На сайте с 8 октября 2012

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«Говорит командир корабля»: Чего стоит бояться во время полёта

http://ru.wikipedia.org/wiki/Командир_воздушного_судна

Со школы помню, что "капитан" - это про море) 

Кто в Москве играет в американский футбол

"American football makes rugby look like a Tupperware party".  Sue Lawley, 1985

"Rugby is a beastly game played by gentlemen. Football is a beastly game played by beasts". Henry Blaha, 1972

И вот здесь интересно: пишут про то, что футболисты играют головой и шлем не спасает их от травм, а у регбистов это движение не так часто используется: http://www.theguardian.com/sport/shortcuts/2013/jan/28/american-football-rugby-more-dangerous

Тёплый приём: Как правильно нанимать трудовых мигрантов

Алексей, разница есть. Если работодатель готов платить высокоспециализированному специалисту более 2 млн рублей (другие требования к научным работникам, преподавателям, сотрудникам "Сколково"), включается льготный режим, при котором получение разрешения на работу проходит по упрощённой схеме.   

Кто в Москве играет в американский футбол

 Я уже не раз цитировал это (ещё раз, при огромном уважении к регбистам!):

Кто в Москве играет в американский футбол

Задача регбиста - сделать захват и завалить соперника, при этом в правилах запрещены грубые захваты и захваты выше груди. Плюс все игроки относительно универсальны там - делают почти все.
В АФ задача защиты - ударить соперника, свалить с ног. Скорости там гораздо выше, чем в регби, потому что игроки очень сильно специализированы: ресиверы и корнеры - это спринтеры, линейные - это качки.
В общем и целом, контакты в АФ происходят на гораздо большей скорости и направлены в тело, а в регби скорости меньше.

Кто в Москве играет в американский футбол

В Америке есть свои поклонники рэгби - гораздо больше, чем у нас ам. футбола. Как-то познакомился с президентом клуба рэгби Харрисбурга (сейчас даже значок их нашел), он мне много рассказывал о привлекательности рэгби как более техничного и опасного вида спорта. Говорил, что по всей стране их около 80 тыс.

«Говорит командир корабля»: Чего стоит бояться во время полёта

 Вики тут не аргумент ибо ladies and gentlemen this is captain speaking.

 На гражданке не командуют.

«Говорит командир корабля»: Чего стоит бояться во время полёта

Обычное приветствие перед полётом: "Дамы и господа, говорит командир корабля. От имени экипажа я рад приветствовать вас на борту самолета Боинг т.д....Наш полёт пройдёт на высоте...." 

«Говорит командир корабля»: Чего стоит бояться во время полёта

 Это пережиток Совка ибо в гражданке не командуют. все термины в гражданку пришли с моря. отсюда КАПИТАН 