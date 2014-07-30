Natasha Prokina
На сайте с 8 октября 2012
"American football makes rugby look like a Tupperware party". Sue Lawley, 1985
"Rugby is a beastly game played by gentlemen. Football is a beastly game played by beasts". Henry Blaha, 1972
И вот здесь интересно: пишут про то, что футболисты играют головой и шлем не спасает их от травм, а у регбистов это движение не так часто используется: http://www.theguardian.com/sport/shortcuts/2013/jan/28/american-football-rugby-more-dangerous
Алексей, разница есть. Если работодатель готов платить высокоспециализированному специалисту более 2 млн рублей (другие требования к научным работникам, преподавателям, сотрудникам "Сколково"), включается льготный режим, при котором получение разрешения на работу проходит по упрощённой схеме.
Я уже не раз цитировал это (ещё раз, при огромном уважении к регбистам!):
Задача регбиста - сделать захват и завалить соперника, при этом в правилах запрещены грубые захваты и захваты выше груди. Плюс все игроки относительно универсальны там - делают почти все.
В АФ задача защиты - ударить соперника, свалить с ног. Скорости там гораздо выше, чем в регби, потому что игроки очень сильно специализированы: ресиверы и корнеры - это спринтеры, линейные - это качки.
В общем и целом, контакты в АФ происходят на гораздо большей скорости и направлены в тело, а в регби скорости меньше.
В Америке есть свои поклонники рэгби - гораздо больше, чем у нас ам. футбола. Как-то познакомился с президентом клуба рэгби Харрисбурга (сейчас даже значок их нашел), он мне много рассказывал о привлекательности рэгби как более техничного и опасного вида спорта. Говорил, что по всей стране их около 80 тыс.
Вики тут не аргумент ибо ladies and gentlemen this is captain speaking.
На гражданке не командуют.
Обычное приветствие перед полётом: "Дамы и господа, говорит командир корабля. От имени экипажа я рад приветствовать вас на борту самолета Боинг т.д....Наш полёт пройдёт на высоте...."
Это пережиток Совка ибо в гражданке не командуют. все термины в гражданку пришли с моря. отсюда КАПИТАН
http://ru.wikipedia.org/wiki/Командир_воздушного_судна
Со школы помню, что "капитан" - это про море)