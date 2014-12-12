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Natasha Prokina

На сайте с 8 октября 2012

Комментарии125
Темы0
Посты313
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Почему мы ленимся и что с этим делать
Как это работает
Почему мы ленимся и что с этим делатьБизнес-тренер Дмитрий Галанцев рассказывает о 5 самых распространённых причинах лени и объясняет, как с ней справиться
19
Почему мы ленимся и что с этим делать
Как это работает

Почему мы ленимся и что с этим делать Бизнес-тренер Дмитрий Галанцев рассказывает о 5 самых распространённых причинах лени и объясняет, как с ней справиться

Как стать своим на новой работе
Работа
Как стать своим на новой работеСпециалист Стокгольмской школы экономики даёт советы о том, как безболезненно адаптироваться к новому коллективу
13
Как стать своим на новой работе
Работа

Как стать своим на новой работе Специалист Стокгольмской школы экономики даёт советы о том, как безболезненно адаптироваться к новому коллективу

The Happiness Project: Можно ли стать счастливее, следуя чужим советам
Кейсы
The Happiness Project: Можно ли стать счастливее, следуя чужим советамГретхен Рубин целый год тестировала различные способы стать счастливее, включая советы учёных и народные рецепты
6
The Happiness Project: Можно ли стать счастливее, следуя чужим советам
Кейсы

The Happiness Project: Можно ли стать счастливее, следуя чужим советам Гретхен Рубин целый год тестировала различные способы стать счастливее, включая советы учёных и народные рецепты

Как запустить востребованную марку одежды
Сделал сам
Как запустить востребованную марку одеждыДизайнер Нелли Недре из Петербурга год назад стала выпускать одежду под брендом NNedre — её вещи уже продают в нескольких магазинах по всей стране
33
Как запустить востребованную марку одежды
Сделал сам

Как запустить востребованную марку одежды Дизайнер Нелли Недре из Петербурга год назад стала выпускать одежду под брендом NNedre — её вещи уже продают в нескольких магазинах по всей стране

«Эссенциализм»: Как научиться говорить «нет»
Кейсы
«Эссенциализм»: Как научиться говорить «нет»В своей книге Грег Маккеон рассказывает о том, как жить по принципу «меньше, но лучше» и отказываться, не боясь кого-то обидеть
5
«Эссенциализм»: Как научиться говорить «нет»
Кейсы

«Эссенциализм»: Как научиться говорить «нет» В своей книге Грег Маккеон рассказывает о том, как жить по принципу «меньше, но лучше» и отказываться, не боясь кого-то обидеть

Как бороться с простудой
Прямая речь
Как бороться с простудойБиотехнолог — о том, как устроены вирусы, почему мы болеем простудой и как правильно лечиться
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Как бороться с простудой
Прямая речь

Как бороться с простудой Биотехнолог — о том, как устроены вирусы, почему мы болеем простудой и как правильно лечиться

«Депрессия отменяется»: Как победить хандру
Кейсы
«Депрессия отменяется»: Как победить хандру Психолог Ричард О’Коннор рассказывает о том, как можно справиться с гнетущим чувством печали и отчаяния. The Village приводит отрывки из его книги
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«Депрессия отменяется»: Как победить хандру
Кейсы

«Депрессия отменяется»: Как победить хандру Психолог Ричард О’Коннор рассказывает о том, как можно справиться с гнетущим чувством печали и отчаяния. The Village приводит отрывки из его книги

Как архитектор стала шить одежду для собак
Сделал сам
Как архитектор стала шить одежду для собакВиктория Киян из Новороссийска занялась пошивом одежды для собак без розового меха и страз
29
Как архитектор стала шить одежду для собак
Сделал сам

Как архитектор стала шить одежду для собак Виктория Киян из Новороссийска занялась пошивом одежды для собак без розового меха и страз

«В этом году я»: Как выполнить свои новогодние обещания
Кейсы
«В этом году я»: Как выполнить свои новогодние обещанияВ своей книге психолог М. Дж. Райан даёт советы тем, кто поставил перед собой важные цели в новом году
0
«В этом году я»: Как выполнить свои новогодние обещания
Кейсы

«В этом году я»: Как выполнить свои новогодние обещания В своей книге психолог М. Дж. Райан даёт советы тем, кто поставил перед собой важные цели в новом году

Как продавцы жареных каштанов переживают санкции, дождь и воровство
Сделал сам
Как продавцы жареных каштанов переживают санкции, дождь и воровствоМария Тимохина и её муж первыми в России начали продавать жареные каштаны в парках — бизнес оказался непростым, но останавливаться они не собираются
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Как продавцы жареных каштанов переживают санкции, дождь и воровство
Сделал сам

Как продавцы жареных каштанов переживают санкции, дождь и воровство Мария Тимохина и её муж первыми в России начали продавать жареные каштаны в парках — бизнес оказался непростым, но останавливаться они не собираются

Как вести себя на допросе
Прямая речь
Как вести себя на допросеЮрист Александр Селютин даёт советы о том, как следует разговаривать с полицейскими
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Как вести себя на допросе
Прямая речь

Как вести себя на допросе Юрист Александр Селютин даёт советы о том, как следует разговаривать с полицейскими

Почему стоит отказаться от новогодних подарков
Менеджмент
Почему стоит отказаться от новогодних подарковДиректор Aviasales Макс Крайнов рассказал The Village о том, как урезать расходы в кризис и почему не нужно тратить деньги, чтобы порадовать близких
17
Почему стоит отказаться от новогодних подарков
Менеджмент

Почему стоит отказаться от новогодних подарков Директор Aviasales Макс Крайнов рассказал The Village о том, как урезать расходы в кризис и почему не нужно тратить деньги, чтобы порадовать близких

Как работают в офисе «Смешариков»
Офис
Как работают в офисе «Смешариков»Огромная коллекция игрушек, свой кинотеатр и право болеть без больничного — The Village побывал в офисе группы компаний «Рики» и узнал, как работают создатели «Смешариков»
5
Как работают в офисе «Смешариков»
Офис

Как работают в офисе «Смешариков» Огромная коллекция игрушек, свой кинотеатр и право болеть без больничного — The Village побывал в офисе группы компаний «Рики» и узнал, как работают создатели «Смешариков»

10 бизнес-идей для кризиса
Менеджмент
10 бизнес-идей для кризисаВ кризис люди стараются экономить и меньше тратить. The Village выбрал 10 бизнес-моделей, которые могут помочь пережить трудные времена предпринимателям и их клиентам
19
10 бизнес-идей для кризиса
Менеджмент

10 бизнес-идей для кризиса В кризис люди стараются экономить и меньше тратить. The Village выбрал 10 бизнес-моделей, которые могут помочь пережить трудные времена предпринимателям и их клиентам

Как поменять привычки, найти цель в жизни, полюбить свою работу и всё успеть
Кейсы
Как поменять привычки, найти цель в жизни, полюбить свою работу и всё успетьThe Village выбрал отрывки из книг специалистов о том, как решиться на значительные изменения в жизни
1
Как поменять привычки, найти цель в жизни, полюбить свою работу и всё успеть
Кейсы

Как поменять привычки, найти цель в жизни, полюбить свою работу и всё успеть The Village выбрал отрывки из книг специалистов о том, как решиться на значительные изменения в жизни

Как правильно общаться с продавцами на рынке
Как это работает
Как правильно общаться с продавцами на рынкеАнна Назарова ежедневно покупает овощи на рынке для своего бизнеса. The Village она рассказала о том, как стоит общаться с продавцами, чтобы получать от них только лучшее
11
Как правильно общаться с продавцами на рынке
Как это работает

Как правильно общаться с продавцами на рынке Анна Назарова ежедневно покупает овощи на рынке для своего бизнеса. The Village она рассказала о том, как стоит общаться с продавцами, чтобы получать от них только лучшее

Стоит ли хранить деньги в юанях и гонконгских долларах
Комментарии
Стоит ли хранить деньги в юанях и гонконгских долларахКурс доллара и евро ужасает. Возможно, имеет смысл вложить деньги в более стабильную по отношению к рублю валюту? The Village узнал у специалистов, насколько это выгодно
5
Стоит ли хранить деньги в юанях и гонконгских долларах
Комментарии

Стоит ли хранить деньги в юанях и гонконгских долларах Курс доллара и евро ужасает. Возможно, имеет смысл вложить деньги в более стабильную по отношению к рублю валюту? The Village узнал у специалистов, насколько это выгодно

Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm
Истории
Как Disney съел Pixar, Marvel и LucasfilmThe Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов
3
Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm
Истории

Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm The Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов

Как работает крупнейший в Рунете сайт юридических онлайн-консультаций
Сделал сам
Как работает крупнейший в Рунете сайт юридических онлайн-консультацийВалерий Мешков и Сергей Андреев придумали сайт, на котором любой желающий может бесплатно получить консультацию профессионального юриста
14
Как работает крупнейший в Рунете сайт юридических онлайн-консультаций
Сделал сам

Как работает крупнейший в Рунете сайт юридических онлайн-консультаций Валерий Мешков и Сергей Андреев придумали сайт, на котором любой желающий может бесплатно получить консультацию профессионального юриста

«Соль, сахар и жир»: Почему мы так любим сладкое
Кейсы
«Соль, сахар и жир»: Почему мы так любим сладкое В своей книге журналист Майкл Мосс рассказывает о том, почему вредная пища такая вкусная и кто в этом виноват
21
«Соль, сахар и жир»: Почему мы так любим сладкое
Кейсы

«Соль, сахар и жир»: Почему мы так любим сладкое В своей книге журналист Майкл Мосс рассказывает о том, почему вредная пища такая вкусная и кто в этом виноват

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