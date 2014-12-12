Natasha Prokina
На сайте с 8 октября 2012
Как это работает
Почему мы ленимся и что с этим делатьБизнес-тренер Дмитрий Галанцев рассказывает о 5 самых распространённых причинах лени и объясняет, как с ней справиться
Как это работает
Почему мы ленимся и что с этим делать Бизнес-тренер Дмитрий Галанцев рассказывает о 5 самых распространённых причинах лени и объясняет, как с ней справиться
Работа
Как стать своим на новой работеСпециалист Стокгольмской школы экономики даёт советы о том, как безболезненно адаптироваться к новому коллективу
Работа
Как стать своим на новой работе Специалист Стокгольмской школы экономики даёт советы о том, как безболезненно адаптироваться к новому коллективу
Кейсы
The Happiness Project: Можно ли стать счастливее, следуя чужим советамГретхен Рубин целый год тестировала различные способы стать счастливее, включая советы учёных и народные рецепты
Кейсы
The Happiness Project: Можно ли стать счастливее, следуя чужим советам Гретхен Рубин целый год тестировала различные способы стать счастливее, включая советы учёных и народные рецепты
Сделал сам
Как запустить востребованную марку одеждыДизайнер Нелли Недре из Петербурга год назад стала выпускать одежду под брендом NNedre — её вещи уже продают в нескольких магазинах по всей стране
Сделал сам
Как запустить востребованную марку одежды Дизайнер Нелли Недре из Петербурга год назад стала выпускать одежду под брендом NNedre — её вещи уже продают в нескольких магазинах по всей стране
Кейсы
«Эссенциализм»: Как научиться говорить «нет»В своей книге Грег Маккеон рассказывает о том, как жить по принципу «меньше, но лучше» и отказываться, не боясь кого-то обидеть
Кейсы
«Эссенциализм»: Как научиться говорить «нет» В своей книге Грег Маккеон рассказывает о том, как жить по принципу «меньше, но лучше» и отказываться, не боясь кого-то обидеть
Прямая речь
Как бороться с простудойБиотехнолог — о том, как устроены вирусы, почему мы болеем простудой и как правильно лечиться
Прямая речь
Как бороться с простудой Биотехнолог — о том, как устроены вирусы, почему мы болеем простудой и как правильно лечиться
Кейсы
«Депрессия отменяется»: Как победить хандру Психолог Ричард О’Коннор рассказывает о том, как можно справиться с гнетущим чувством печали и отчаяния. The Village приводит отрывки из его книги
Кейсы
«Депрессия отменяется»: Как победить хандру Психолог Ричард О’Коннор рассказывает о том, как можно справиться с гнетущим чувством печали и отчаяния. The Village приводит отрывки из его книги
Сделал сам
Как архитектор стала шить одежду для собакВиктория Киян из Новороссийска занялась пошивом одежды для собак без розового меха и страз
Сделал сам
Как архитектор стала шить одежду для собак Виктория Киян из Новороссийска занялась пошивом одежды для собак без розового меха и страз
Кейсы
«В этом году я»: Как выполнить свои новогодние обещанияВ своей книге психолог М. Дж. Райан даёт советы тем, кто поставил перед собой важные цели в новом году
Кейсы
«В этом году я»: Как выполнить свои новогодние обещания В своей книге психолог М. Дж. Райан даёт советы тем, кто поставил перед собой важные цели в новом году
Сделал сам
Как продавцы жареных каштанов переживают санкции, дождь и воровствоМария Тимохина и её муж первыми в России начали продавать жареные каштаны в парках — бизнес оказался непростым, но останавливаться они не собираются
Сделал сам
Как продавцы жареных каштанов переживают санкции, дождь и воровство Мария Тимохина и её муж первыми в России начали продавать жареные каштаны в парках — бизнес оказался непростым, но останавливаться они не собираются
Прямая речь
Как вести себя на допросеЮрист Александр Селютин даёт советы о том, как следует разговаривать с полицейскими
Прямая речь
Как вести себя на допросе Юрист Александр Селютин даёт советы о том, как следует разговаривать с полицейскими
Менеджмент
Почему стоит отказаться от новогодних подарковДиректор Aviasales Макс Крайнов рассказал The Village о том, как урезать расходы в кризис и почему не нужно тратить деньги, чтобы порадовать близких
Менеджмент
Почему стоит отказаться от новогодних подарков Директор Aviasales Макс Крайнов рассказал The Village о том, как урезать расходы в кризис и почему не нужно тратить деньги, чтобы порадовать близких
Офис
Как работают в офисе «Смешариков»Огромная коллекция игрушек, свой кинотеатр и право болеть без больничного — The Village побывал в офисе группы компаний «Рики» и узнал, как работают создатели «Смешариков»
Офис
Как работают в офисе «Смешариков» Огромная коллекция игрушек, свой кинотеатр и право болеть без больничного — The Village побывал в офисе группы компаний «Рики» и узнал, как работают создатели «Смешариков»
Менеджмент
10 бизнес-идей для кризисаВ кризис люди стараются экономить и меньше тратить. The Village выбрал 10 бизнес-моделей, которые могут помочь пережить трудные времена предпринимателям и их клиентам
Менеджмент
10 бизнес-идей для кризиса В кризис люди стараются экономить и меньше тратить. The Village выбрал 10 бизнес-моделей, которые могут помочь пережить трудные времена предпринимателям и их клиентам
Кейсы
Как поменять привычки, найти цель в жизни, полюбить свою работу и всё успетьThe Village выбрал отрывки из книг специалистов о том, как решиться на значительные изменения в жизни
Кейсы
Как поменять привычки, найти цель в жизни, полюбить свою работу и всё успеть The Village выбрал отрывки из книг специалистов о том, как решиться на значительные изменения в жизни
Как это работает
Как правильно общаться с продавцами на рынкеАнна Назарова ежедневно покупает овощи на рынке для своего бизнеса. The Village она рассказала о том, как стоит общаться с продавцами, чтобы получать от них только лучшее
Как это работает
Как правильно общаться с продавцами на рынке Анна Назарова ежедневно покупает овощи на рынке для своего бизнеса. The Village она рассказала о том, как стоит общаться с продавцами, чтобы получать от них только лучшее
Комментарии
Стоит ли хранить деньги в юанях и гонконгских долларахКурс доллара и евро ужасает. Возможно, имеет смысл вложить деньги в более стабильную по отношению к рублю валюту? The Village узнал у специалистов, насколько это выгодно
Комментарии
Стоит ли хранить деньги в юанях и гонконгских долларах Курс доллара и евро ужасает. Возможно, имеет смысл вложить деньги в более стабильную по отношению к рублю валюту? The Village узнал у специалистов, насколько это выгодно
Истории
Как Disney съел Pixar, Marvel и LucasfilmThe Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов
Истории
Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm The Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов
Сделал сам
Как работает крупнейший в Рунете сайт юридических онлайн-консультацийВалерий Мешков и Сергей Андреев придумали сайт, на котором любой желающий может бесплатно получить консультацию профессионального юриста
Сделал сам
Как работает крупнейший в Рунете сайт юридических онлайн-консультаций Валерий Мешков и Сергей Андреев придумали сайт, на котором любой желающий может бесплатно получить консультацию профессионального юриста
Кейсы
«Соль, сахар и жир»: Почему мы так любим сладкое В своей книге журналист Майкл Мосс рассказывает о том, почему вредная пища такая вкусная и кто в этом виноват
Кейсы