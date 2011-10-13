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Егор Мостовщиков

На сайте с 27 марта 2008

Комментарии3
Темы0
Посты2
Коротко0
Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦ
Общественные пространства
Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦВВЦ хотят превратить в современный выставочно-культурный центр за 1,5 млрд долларов с гостиницами, гольф-клубом и музеем бабочек. The Village обошел все павильоны и поговорил с местными о настоящем.
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Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦ
Общественные пространства

Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦ ВВЦ хотят превратить в современный выставочно-культурный центр за 1,5 млрд долларов с гостиницами, гольф-клубом и музеем бабочек. The Village обошел все павильоны и поговорил с местными о настоящем.

Недвижимость
Райцентр: Путеводитель по Южному БутовуПо плану расширения Москвы Южное Бутово станет новым центром столицы. Егор и Сергей Мостовщиковы собрали для The Village полноценный путеводитель по району: история, действия, местные, диалект, места.
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Недвижимость

Райцентр: Путеводитель по Южному Бутову По плану расширения Москвы Южное Бутово станет новым центром столицы. Егор и Сергей Мостовщиковы собрали для The Village полноценный путеводитель по району: история, действия, местные, диалект, места.