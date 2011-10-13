Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦ ВВЦ хотят превратить в современный выставочно-культурный центр за 1,5 млрд долларов с гостиницами, гольф-клубом и музеем бабочек. The Village обошел все павильоны и поговорил с местными о настоящем.