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Елена Киселёва

На сайте с 11 марта 2014

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Посты6
Коротко0
Привет, Америка: Россияне, которые начали бизнес в США
Сделал сам
Привет, Америка: Россияне, которые начали бизнес в США H&F поговорил с выходцами из России, которые открыли компании в Штатах, об особенностях ведения бизнеса в Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско.
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Привет, Америка: Россияне, которые начали бизнес в США
Сделал сам

Привет, Америка: Россияне, которые начали бизнес в США H&F поговорил с выходцами из России, которые открыли компании в Штатах, об особенностях ведения бизнеса в Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов
Свое место
Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентовКомпания Fresh Food не использует сахар и красители, хотя это сокращает срок годности продуктов. На фоне роста интереса к здоровой пище растёт и количество покупателей.
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Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов
Свое место

Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов Компания Fresh Food не использует сахар и красители, хотя это сокращает срок годности продуктов. На фоне роста интереса к здоровой пище растёт и количество покупателей.

Terreatory: Фуд-блогеры, превратившиеся в производителей промороликов
Эксперимент
Terreatory: Фуд-блогеры, превратившиеся в производителей промороликовНаталия Грибуля и Виктория Буркина cоздают рекламные ролики по заказу ресторанов и гастрономических фестивалей. Вложения в 650 000 рублей окупились через полгода.
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Terreatory: Фуд-блогеры, превратившиеся в производителей промороликов
Эксперимент

Terreatory: Фуд-блогеры, превратившиеся в производителей промороликов Наталия Грибуля и Виктория Буркина cоздают рекламные ролики по заказу ресторанов и гастрономических фестивалей. Вложения в 650 000 рублей окупились через полгода.

Russian Pointe: Балетная обувь, которая завоевала США
Сделал сам
Russian Pointe: Балетная обувь, которая завоевала США В 1998 году Александра Ефимова начала заниматься продажей российских пуантов в Америке. Успех пришёл, когда ей удалось адаптировать продукт под местного потребителя.
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Russian Pointe: Балетная обувь, которая завоевала США
Сделал сам

Russian Pointe: Балетная обувь, которая завоевала США В 1998 году Александра Ефимова начала заниматься продажей российских пуантов в Америке. Успех пришёл, когда ей удалось адаптировать продукт под местного потребителя.

Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России
Сделал сам
Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в РоссииЛюбитель японской кухни Владимир Митрофанов вывел на отечественный рынок оригинальный продукт — шоколад с зелёным чаем матча. Теперь он мечтает об открытии своей фабрики.
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Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России
Сделал сам

Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России Любитель японской кухни Владимир Митрофанов вывел на отечественный рынок оригинальный продукт — шоколад с зелёным чаем матча. Теперь он мечтает об открытии своей фабрики.

TopDelivery: Как доставить товары интернет-магазинов в 800 городов России
Сделал сам
TopDelivery: Как доставить товары интернет-магазинов в 800 городов РоссииШкольные друзья Глеб Никулин и Кирилл Ягодкин создали специализированную курьерскую компанию. В 2013 году её доход составит 50 млн рублей.
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TopDelivery: Как доставить товары интернет-магазинов в 800 городов России
Сделал сам

TopDelivery: Как доставить товары интернет-магазинов в 800 городов России Школьные друзья Глеб Никулин и Кирилл Ягодкин создали специализированную курьерскую компанию. В 2013 году её доход составит 50 млн рублей.