Елена Киселёва
На сайте с 11 марта 2014
Сделал сам
Привет, Америка: Россияне, которые начали бизнес в США H&F поговорил с выходцами из России, которые открыли компании в Штатах, об особенностях ведения бизнеса в Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско.
Сделал сам
Привет, Америка: Россияне, которые начали бизнес в США H&F поговорил с выходцами из России, которые открыли компании в Штатах, об особенностях ведения бизнеса в Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско.
Свое место
Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентовКомпания Fresh Food не использует сахар и красители, хотя это сокращает срок годности продуктов. На фоне роста интереса к здоровой пище растёт и количество покупателей.
Свое место
Fresh Food: Как заработать на сладостях из натуральных ингредиентов Компания Fresh Food не использует сахар и красители, хотя это сокращает срок годности продуктов. На фоне роста интереса к здоровой пище растёт и количество покупателей.
Эксперимент
Terreatory: Фуд-блогеры, превратившиеся в производителей промороликовНаталия Грибуля и Виктория Буркина cоздают рекламные ролики по заказу ресторанов и гастрономических фестивалей. Вложения в 650 000 рублей окупились через полгода.
Эксперимент
Terreatory: Фуд-блогеры, превратившиеся в производителей промороликов Наталия Грибуля и Виктория Буркина cоздают рекламные ролики по заказу ресторанов и гастрономических фестивалей. Вложения в 650 000 рублей окупились через полгода.
Сделал сам
Russian Pointe: Балетная обувь, которая завоевала США В 1998 году Александра Ефимова начала заниматься продажей российских пуантов в Америке. Успех пришёл, когда ей удалось адаптировать продукт под местного потребителя.
Сделал сам
Russian Pointe: Балетная обувь, которая завоевала США В 1998 году Александра Ефимова начала заниматься продажей российских пуантов в Америке. Успех пришёл, когда ей удалось адаптировать продукт под местного потребителя.
Сделал сам
Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в РоссииЛюбитель японской кухни Владимир Митрофанов вывел на отечественный рынок оригинальный продукт — шоколад с зелёным чаем матча. Теперь он мечтает об открытии своей фабрики.
Сделал сам
Okasi: Как производить и продавать зелёный шоколад в России Любитель японской кухни Владимир Митрофанов вывел на отечественный рынок оригинальный продукт — шоколад с зелёным чаем матча. Теперь он мечтает об открытии своей фабрики.
Сделал сам
TopDelivery: Как доставить товары интернет-магазинов в 800 городов РоссииШкольные друзья Глеб Никулин и Кирилл Ягодкин создали специализированную курьерскую компанию. В 2013 году её доход составит 50 млн рублей.
Сделал сам