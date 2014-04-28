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Nika Matetskaya

На сайте с 27 апреля 2014

Комментарии1
Темы0
Посты3
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26 ожидаемых событий осени
Планы на сезон
26 ожидаемых событий осениСуд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village
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26 ожидаемых событий осени
Планы на сезон

26 ожидаемых событий осени Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village

Bear Fruit: Обогащённая витаминами вода из финского источника
Эксперимент
Bear Fruit: Обогащённая витаминами вода из финского источникаЕкатерина Терещенко подключила к созданию Bear Fruit специалистов из Германии и Финляндии. Удастся ли ей закрепиться на рынке?
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Bear Fruit: Обогащённая витаминами вода из финского источника
Эксперимент

Bear Fruit: Обогащённая витаминами вода из финского источника Екатерина Терещенко подключила к созданию Bear Fruit специалистов из Германии и Финляндии. Удастся ли ей закрепиться на рынке?

«Хипстастрой»: Сможет ли маленькая строительная бригада привлечь крупных клиентов
Эксперимент
«Хипстастрой»: Сможет ли маленькая строительная бригада привлечь крупных клиентовЕвгений Хитьков сделал ремонт в своих хостеле и спортзале собственными силами. Потом к нему стали обращаться за помощью другие питерские предприниматели.
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«Хипстастрой»: Сможет ли маленькая строительная бригада привлечь крупных клиентов
Эксперимент

«Хипстастрой»: Сможет ли маленькая строительная бригада привлечь крупных клиентов Евгений Хитьков сделал ремонт в своих хостеле и спортзале собственными силами. Потом к нему стали обращаться за помощью другие питерские предприниматели.