Елена Базина
На сайте с 13 мая 2014
Сделал сам
«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для РоссииБратья Ландин и Вилстед из маленького шведского городка запустили мобильную викторину и теперь продвигают её в сети «ВКонтакте»
Сделал сам
«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для России Братья Ландин и Вилстед из маленького шведского городка запустили мобильную викторину и теперь продвигают её в сети «ВКонтакте»
Как на ладони
12 мобильных сервисов для пьющихЗа последние два года любители выпить стали пользоваться смартфонами в четыре раза чаще. The Village рассказывает о приложениях, помогающих потреблять алкоголь весело и комфортно
Как на ладони
12 мобильных сервисов для пьющих За последние два года любители выпить стали пользоваться смартфонами в четыре раза чаще. The Village рассказывает о приложениях, помогающих потреблять алкоголь весело и комфортно
Сделал сам
Как ливанские кондитеры завоёвывают МосквуФатайри Бассам продаёт в Москве восточные сладости. The Village выяснил, как кондитерам из Ливана удалось приучить москвичей к восточной экзотике
Сделал сам
Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву Фатайри Бассам продаёт в Москве восточные сладости. The Village выяснил, как кондитерам из Ливана удалось приучить москвичей к восточной экзотике
Сделал сам
Как начинающие дизайнеры покорили ЦУМБывшие байеры Инна Онор и Анна Орлова запустили собственную линию одежды. The Village узнал, как их толстовки со стразами попали на полки российских бутиков
Сделал сам
Как начинающие дизайнеры покорили ЦУМ Бывшие байеры Инна Онор и Анна Орлова запустили собственную линию одежды. The Village узнал, как их толстовки со стразами попали на полки российских бутиков
Облако знаний
Дерипаска, Гинер и другие: Кому в России страшны украинские санкцииThe Village вспомнил, какими активами на Украине владеют российские бизнесмены и с чем им, возможно, придётся расстаться
Облако знаний
Дерипаска, Гинер и другие: Кому в России страшны украинские санкции The Village вспомнил, какими активами на Украине владеют российские бизнесмены и с чем им, возможно, придётся расстаться
Облако знаний
Сколько денег теряют курорты из-за вооружённых конфликтовОтдыхающих привлекают тихие пляжи и безопасные города. The Village выяснил, как страдают бюджеты стран, зависимых от туристической отрасли, из-за вооружённых конфликтов
Облако знаний
Сколько денег теряют курорты из-за вооружённых конфликтов Отдыхающих привлекают тихие пляжи и безопасные города. The Village выяснил, как страдают бюджеты стран, зависимых от туристической отрасли, из-за вооружённых конфликтов
Облако знаний
Какие споры российский бизнес решает в Европейском судеСегодня Европейский суд по правам человека определил сумму, которую Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа. The Village вспомнил, какие компании судились с Россией в ЕСПЧ и чем кончалось дело
Облако знаний
Какие споры российский бизнес решает в Европейском суде Сегодня Европейский суд по правам человека определил сумму, которую Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа. The Village вспомнил, какие компании судились с Россией в ЕСПЧ и чем кончалось дело
Кейсы
Самые странные патенты известных компанийТехнологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
Кейсы
Самые странные патенты известных компаний Технологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
Кейсы
Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуемЖурналист Financial Times Саймон Купер и преподаватель лондонской бизнес-школы Стефан Шимански описывают, как экономика влияет на победы команд в чемпионатах мира
Кейсы
Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем Журналист Financial Times Саймон Купер и преподаватель лондонской бизнес-школы Стефан Шимански описывают, как экономика влияет на победы команд в чемпионатах мира
Свое место
Brainwashing: Обучающие курсы от веб-разработчиковПрограммисты и разработчики компании Evil Martians собирались делиться знаниями с коллегами безвозмездно, но поняли, что на платных курсах учатся более эффективно, и подняли ценник до 40 000 рублей.
Свое место