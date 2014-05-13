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Елена Базина

На сайте с 13 мая 2014

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«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для России
Сделал сам
«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для РоссииБратья Ландин и Вилстед из маленького шведского городка запустили мобильную викторину и теперь продвигают её в сети «ВКонтакте»
10
«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для России
Сделал сам

«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для России Братья Ландин и Вилстед из маленького шведского городка запустили мобильную викторину и теперь продвигают её в сети «ВКонтакте»

12 мобильных сервисов для пьющих
Как на ладони
12 мобильных сервисов для пьющихЗа последние два года любители выпить стали пользоваться смартфонами в четыре раза чаще. The Village рассказывает о приложениях, помогающих потреблять алкоголь весело и комфортно
10
12 мобильных сервисов для пьющих
Как на ладони

12 мобильных сервисов для пьющих За последние два года любители выпить стали пользоваться смартфонами в четыре раза чаще. The Village рассказывает о приложениях, помогающих потреблять алкоголь весело и комфортно

Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву
Сделал сам
Как ливанские кондитеры завоёвывают МосквуФатайри Бассам продаёт в Москве восточные сладости. The Village выяснил, как кондитерам из Ливана удалось приучить москвичей к восточной экзотике
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Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву
Сделал сам

Как ливанские кондитеры завоёвывают Москву Фатайри Бассам продаёт в Москве восточные сладости. The Village выяснил, как кондитерам из Ливана удалось приучить москвичей к восточной экзотике

Как начинающие дизайнеры покорили ЦУМ
Сделал сам
Как начинающие дизайнеры покорили ЦУМБывшие байеры Инна Онор и Анна Орлова запустили собственную линию одежды. The Village узнал, как их толстовки со стразами попали на полки российских бутиков
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Как начинающие дизайнеры покорили ЦУМ
Сделал сам

Как начинающие дизайнеры покорили ЦУМ Бывшие байеры Инна Онор и Анна Орлова запустили собственную линию одежды. The Village узнал, как их толстовки со стразами попали на полки российских бутиков

Дерипаска, Гинер и другие: Кому в России страшны украинские санкции
Облако знаний
Дерипаска, Гинер и другие: Кому в России страшны украинские санкцииThe Village вспомнил, какими активами на Украине владеют российские бизнесмены и с чем им, возможно, придётся расстаться
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Дерипаска, Гинер и другие: Кому в России страшны украинские санкции
Облако знаний

Дерипаска, Гинер и другие: Кому в России страшны украинские санкции The Village вспомнил, какими активами на Украине владеют российские бизнесмены и с чем им, возможно, придётся расстаться

Сколько денег теряют курорты из-за вооружённых конфликтов
Облако знаний
Сколько денег теряют курорты из-за вооружённых конфликтовОтдыхающих привлекают тихие пляжи и безопасные города. The Village выяснил, как страдают бюджеты стран, зависимых от туристической отрасли, из-за вооружённых конфликтов
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Сколько денег теряют курорты из-за вооружённых конфликтов
Облако знаний

Сколько денег теряют курорты из-за вооружённых конфликтов Отдыхающих привлекают тихие пляжи и безопасные города. The Village выяснил, как страдают бюджеты стран, зависимых от туристической отрасли, из-за вооружённых конфликтов

Облако знаний
Какие споры российский бизнес решает в Европейском судеСегодня Европейский суд по правам человека определил сумму, которую Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа. The Village вспомнил, какие компании судились с Россией в ЕСПЧ и чем кончалось дело
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Облако знаний

Какие споры российский бизнес решает в Европейском суде Сегодня Европейский суд по правам человека определил сумму, которую Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа. The Village вспомнил, какие компании судились с Россией в ЕСПЧ и чем кончалось дело

Самые странные патенты известных компаний
Кейсы
Самые странные патенты известных компанийТехнологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
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Самые странные патенты известных компаний
Кейсы

Самые странные патенты известных компаний Технологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем

Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем
Кейсы
Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуемЖурналист Financial Times Саймон Купер и преподаватель лондонской бизнес-школы Стефан Шимански описывают, как экономика влияет на победы команд в чемпионатах мира
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Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем
Кейсы

Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем Журналист Financial Times Саймон Купер и преподаватель лондонской бизнес-школы Стефан Шимански описывают, как экономика влияет на победы команд в чемпионатах мира

Brainwashing: Обучающие курсы от веб-разработчиков
Свое место
Brainwashing: Обучающие курсы от веб-разработчиковПрограммисты и разработчики компании Evil Martians собирались делиться знаниями с коллегами безвозмездно, но поняли, что на платных курсах учатся более эффективно, и подняли ценник до 40 000 рублей.
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Brainwashing: Обучающие курсы от веб-разработчиков
Свое место

Brainwashing: Обучающие курсы от веб-разработчиков Программисты и разработчики компании Evil Martians собирались делиться знаниями с коллегами безвозмездно, но поняли, что на платных курсах учатся более эффективно, и подняли ценник до 40 000 рублей.