На сайте с 16 июня 2014
Александр, изначально машина была заказана как раз в yandex.такси. Однако заказ сначала был перенесен, а потом и вовсе отменен таксопарком. К тому моменту я уже находилась на Белорусском вокзале. Если желаете, могу выслать Вам скан чека от РЖД-такси.
Александр, изначально машина была заказана как раз в yandex.такси. Однако заказ сначала был перенесен, а потом и вовсе отменен таксопарком. К тому моменту я уже находилась на Белорусском вокзале. Если желаете, могу выслать Вам скан чека от РЖД-такси.