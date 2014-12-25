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YB

Yana Borodyuk

На сайте с 16 июня 2014

Комментарии1
Темы0
Посты4
Коротко0
Как быстрее доехать до Шереметьева: по Ленинградке или по новой платной трассе М11

Александр, изначально машина была заказана как раз в yandex.такси. Однако заказ сначала был перенесен, а потом и вовсе отменен таксопарком. К тому моменту я уже находилась на Белорусском вокзале. Если желаете, могу выслать Вам скан чека от РЖД-такси.