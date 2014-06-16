Yana Borodyuk
На сайте с 16 июня 2014
Гид The Village
По объявлению: Где искать квартиру и комнату в МосквеThe Village выбрал десять самых популярных сервисов и групп в социальных сетях, где публикуют объявления об аренде квартир, и разобрался в их особенностях
Гид The Village
По объявлению: Где искать квартиру и комнату в Москве The Village выбрал десять самых популярных сервисов и групп в социальных сетях, где публикуют объявления об аренде квартир, и разобрался в их особенностях
Город
Что делать, если ты застрял в аэропорту На этой неделе бастуют пилоты авиакомпании Lufthansa, недавно из-за протестов сотрудников Air France пассажиры не могли отправиться в путь. The Village разбирается, что делать застрявшим в аэропорту
Город
Что делать, если ты застрял в аэропорту На этой неделе бастуют пилоты авиакомпании Lufthansa, недавно из-за протестов сотрудников Air France пассажиры не могли отправиться в путь. The Village разбирается, что делать застрявшим в аэропорту
Ситуация
Самые дешевые факультеты Москвы в 2014 годуThe Village составил гид по доступному высшему образованию в Москве
Ситуация
Самые дешевые факультеты Москвы в 2014 году The Village составил гид по доступному высшему образованию в Москве
Сделал сам
TFT.aero: Авиасимулятор для рекламыЕвгений Юшкин создал тренажёр для авиаполётов из любопытства, а со временем понял, как зарабатывать с помощью этой машины.
Сделал сам