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ОС

Оля Старкова

На сайте с 17 июля 2014

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Город

В доме Наркомфина откроют музей конструктивизма

Экспонатами музея станут вещи, изготовленные по эскизам архитектора здания Моисея Гинзбурга

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Город

В доме Наркомфина откроют музей конструктивизма Экспонатами музея станут вещи, изготовленные по эскизам архитектора здания Моисея Гинзбурга

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Александр Усольцев — о том, чем появление туристической полиции грозит экскурсоводамThe Village поговорил с экскурсоводом и редактором проекта «Прогулки по Москве» о задачах туристической полиции и выяснил, чем её появление грозит гидам-любителям
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Комментарий

Александр Усольцев — о том, чем появление туристической полиции грозит экскурсоводам The Village поговорил с экскурсоводом и редактором проекта «Прогулки по Москве» о задачах туристической полиции и выяснил, чем её появление грозит гидам-любителям