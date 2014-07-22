Оля Старкова
На сайте с 17 июля 2014
Город
В доме Наркомфина откроют музей конструктивизма
Экспонатами музея станут вещи, изготовленные по эскизам архитектора здания Моисея Гинзбурга
Город
В доме Наркомфина откроют музей конструктивизма Экспонатами музея станут вещи, изготовленные по эскизам архитектора здания Моисея Гинзбурга
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Александр Усольцев — о том, чем появление туристической полиции грозит экскурсоводамThe Village поговорил с экскурсоводом и редактором проекта «Прогулки по Москве» о задачах туристической полиции и выяснил, чем её появление грозит гидам-любителям
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