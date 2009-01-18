buruhina
На сайте с 31 марта 2008
Рецепты читателей
БрускеттаБуквально пару дней назад я прилетела из Италии. Страна потрясающая, а для меня еще и гастрономический рай, потому что с ума схожу по итальянской кухне. Обедала и ужинала я в кафешках стоящих на узеньких улочках и постоянно пробовала что-то новенькое. Но открыв в 1ый день для себя брушетту, я заказывала ее постоянно. По-моему брушетту испорить просто невозможно! Кстати если вы еще не...
Рецепты читателей
Брускетта Буквально пару дней назад я прилетела из Италии. Страна потрясающая, а для меня еще и гастрономический рай, потому что с ума схожу по итальянской кухне. Обедала и ужинала я в кафешках стоящих на узеньких улочках и постоянно пробовала что-то новенькое. Но открыв в 1ый день для себя брушетту, я заказывала ее постоянно. По-моему брушетту испорить просто невозможно! Кстати если вы еще не...
Рецепты читателей
Рагу с курицей?Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но это очень вкусно.
Рецепты читателей
Рагу с курицей? Не знаю, как назвать это блюдо, потому что сегодня мне пришло в голову сделать его на ужин, а названия я не знаю. Рецепт наверное банален, но это очень вкусно.
Рецепты читателей
Щавелевый супДумаю, каждый из нас ел в детстве щавелевый суп. Он так же знаменит, как борщ, но его в основном готовят только летом. Очень прост и вкусен в приготовлении. Рецепт на 3 порции:
Рецепты читателей
Щавелевый суп Думаю, каждый из нас ел в детстве щавелевый суп. Он так же знаменит, как борщ, но его в основном готовят только летом. Очень прост и вкусен в приготовлении. Рецепт на 3 порции:
Рецепты читателей
Блинчики по-французскиБлинчики любят все, ну или почти все. Если уже надоело есть блины с икрой, сметанкой и вареньем, то вот вам рецепт. Послужит отличным завтраком или даже десертом для гостей.
Рецепты читателей
Блинчики по-французски Блинчики любят все, ну или почти все. Если уже надоело есть блины с икрой, сметанкой и вареньем, то вот вам рецепт. Послужит отличным завтраком или даже десертом для гостей.
Рецепты читателей
Тыквенный суп пюреНедавно рыскала в холодильнике в поисках еды и нашла кусок тыквы, купленный мамой пару дней назад, недолго думая, решила приготовить суп. И на мое же удивление не зря. Теперь раз в месяц точно бегаю в магазин за тыквой) Делается все очень легко, быстро и доступно!
Рецепты читателей