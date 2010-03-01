Мария Мухина
На сайте с 4 сентября 2009
Рождество - печенье - 15 минут
столовую ложку какао-порошка и будет очень аппетитно.
История Виски Грaнтс (Grant's)
История брендов всегда написана красиво. Есть такое видео, про другое виски. Мне оно очень нравится: http://www.youtube.com/watch?v=_MK7VRM59gk. Тоже очень интересно и снято - и говорят.
Ну если вам за это платят, то продолжать в таком же духе стоит. Читать не противно, даже приятно. Да и рекламодатель счастлив... Если же вы это от любви к продукту, то наверное стоит немного объективнее и строже :)