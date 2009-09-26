Мария Мухина
На сайте с 4 сентября 2009
Велосипеды
Гибкий двухколесныйМолодой британский дизайнер Кевин Скотт (Kevin Scott) придумал велосипед с гибкой рамой, который можно согнуть пополам. Часть рамы разбита на небольшие сегменты, которые вставляются друг в друга, внутри них проходит тросик, который натягивается специальным механизмом, придавая раме необходимую жесткость. Велосипед способен выдержать нагрузки, соизмеримые с обычным велосипедом, а вес...
Велосипеды
Гибкий двухколесный Молодой британский дизайнер Кевин Скотт (Kevin Scott) придумал велосипед с гибкой рамой, который можно согнуть пополам. Часть рамы разбита на небольшие сегменты, которые вставляются друг в друга, внутри них проходит тросик, который натягивается специальным механизмом, придавая раме необходимую жесткость. Велосипед способен выдержать нагрузки, соизмеримые с обычным велосипедом, а вес...
Рецепты читателей
Кофе на палочкеНу если уж и пить растворимый кофе, так хотя бы в инновационной форме, решил Heo Jeong Im и создал концепт новой формы для быстрого приготовления чашки ароматного напитка. Кофейный концентрат, спрессованный и прикрепленный к ложечке выглядит весьма аппетитно и быстро растворяется в горячей воде.
Рецепты читателей
Кофе на палочке Ну если уж и пить растворимый кофе, так хотя бы в инновационной форме, решил Heo Jeong Im и создал концепт новой формы для быстрого приготовления чашки ароматного напитка. Кофейный концентрат, спрессованный и прикрепленный к ложечке выглядит весьма аппетитно и быстро растворяется в горячей воде.
Рецепты читателей
Вкусняшка на чашкуСамое новогоднее угощение - пряник, а пряничный домик - самое забавное кулинарное творение. И если строить дворцы некогда и не для кого, то вот такой вот чудный маленький домик для чашки горячего шоколада вы точно можете смастерить. А как приятно будет любимому человеку, тяжело переживающему последствия новогодней ночи, получить утром в постель чашечку горячего шоколада или ароматного...
Рецепты читателей
Вкусняшка на чашку Самое новогоднее угощение - пряник, а пряничный домик - самое забавное кулинарное творение. И если строить дворцы некогда и не для кого, то вот такой вот чудный маленький домик для чашки горячего шоколада вы точно можете смастерить. А как приятно будет любимому человеку, тяжело переживающему последствия новогодней ночи, получить утром в постель чашечку горячего шоколада или ароматного...
Велосипеды
Осторожно: серфингисты на дорогах!Изобретатели и производители велосипеда StreetSurfer предлагают не ездить на велосипеде, а серфить. Для этого вместо одного переднего колеса рама оснащена четырьмя.
Велосипеды
Осторожно: серфингисты на дорогах! Изобретатели и производители велосипеда StreetSurfer предлагают не ездить на велосипеде, а серфить. Для этого вместо одного переднего колеса рама оснащена четырьмя.
Город
Мини-отель по мотивам сериалаА вы помните сериал Friends? У меня даже календарь был… приятные детские воспоминания. А вот вчера по пути домой по Садовой улице был замечен припаркованный розовый «жук» с рекламой мини-отеля «Друзья». Пришлось зайти по указанному адресу (благо это 20 метров от Садовой) и все разузнать.
Город
Мини-отель по мотивам сериала А вы помните сериал Friends? У меня даже календарь был… приятные детские воспоминания. А вот вчера по пути домой по Садовой улице был замечен припаркованный розовый «жук» с рекламой мини-отеля «Друзья». Пришлось зайти по указанному адресу (благо это 20 метров от Садовой) и все разузнать.
Рецепты читателей
Говорящий завтракНе так давно мы смирились с тем, что тосты с новостями или рисунками – это нормально, как возник новый говорящий объект на утреннем столе. На этот раз – чашка с ароматным кофе.
Рецепты читателей
Говорящий завтрак Не так давно мы смирились с тем, что тосты с новостями или рисунками – это нормально, как возник новый говорящий объект на утреннем столе. На этот раз – чашка с ароматным кофе.
Питер
Граффити-хостелГуляли вчера по городу, дошли до любимой Новой Голландии и увидели это чудное здание. В конце лета его раскрасили в стиле Мондриана. А внутри этой архитектурной достопримечательности современного города расположен очень милый мини-отель под название «Граффити».
Питер